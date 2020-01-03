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Выбрать подарок. Чем удивить в Рождество ребенка, у которого есть всё?

04.01.2020 14:50 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Выбрать подарок. Чем удивить в Рождество ребенка, у которого есть всё?
Фото из открытых источников

Бизикуб

Это занятная игрушка с развивающими элементами для самых маленьких. Бизикуб имеет пять игровых поверхностей, на которых находятся различные механизмы: шнуровки, шестерёнки, дверцы с замочками, выключатели, лабиринт, сортеры, барабаны с шариками и т. д.

Выбрать подарок. Чем удивить в Рождество ребенка, у которого есть всё?
Фото: Фото из открытых источников

Бывают разных размеров. В некоторые встроена функция ночника: внутри есть подсветка, а на боковых гранях - отверстия в виде звёздочек. Поможет детям развить мелкую моторику пальцев и утолить любопытство.

Игровая палатка

Подойдет для детей любого темперамента. Спокойным детям понравится там уединяться вместе с любимыми книгами и игрушками, а непоседы будут играть в прятки и сновать туда-сюда.

Выбрать подарок. Чем удивить в Рождество ребенка, у которого есть всё?
Фото: Фото из открытых источников

Палатки бывают разных форм (в виде куба, башни, вигвама) и цветов. На некоторых изображены персонажи из любимых мультиков вашего ребенка. А в сложенном виде палатка не займет много места в квартире. Кроме того, ее можно взять на природу.

Слайм

Помните Лизуна из «Охотников за привидениями»? Что-то подобное представляет собой слайм - цветная вязкая консистенция, от которой в восторге все дети. Количество видео про слайм на YouTube растет каждый день - эта игрушка еще нескоро покинет тренды.

Слайм приятен на ощупь, напоминает жвачку и желе одновременно, выполняет роль антистресса. Бывает разный: хрустящий, бусинковый, пузырчатый... Лучше сразу уточнить у ребенка, о каком слайме он мечтает. Можно купить как готовый слайм, так и набор для его изготовления.

3D-ручка

3D-ручка обрадует начинающего художника. С ее помощью можно рисовать мгновенно застывающим пластиком прямо в воздухе и создавать объемные рисунки и объекты. В основе ручки содержится специальный гель, который затвердевает под воздействием ультрафиолета, а в набор входит специальная насадка с лампочками.

Чтобы начать рисовать, нужно создать «опорную точку» на поверхности, выдавить небольшое количество геля и включить лампу-насадку. Рисовать необходимо вертикально для лучшего застывания геля. Никаких специальных навыков для этого не нужно: сначала можно обводить трафареты и соединять получившиеся детали в цельную конструкцию.

Пижама-кигуруми

Пижама-кигуруми покрывает всё тело и выполнена в виде животного или героя мультфильма. С японского «кигуруми» буквально переводится как «мягкая игрушка для ношения на человеческом теле». Пижама удобная и поднимет настроение любому ребенку.

Выбрать подарок. Чем удивить в Рождество ребенка, у которого есть всё?
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Книга-интерактив

На рынке книжной продукции полно товаров на любого читателя. Если ребенка не оторвать от экрана гаджета, предложите ему необычную книгу. Есть книги-игры, в которых с помощью маленькой лупы нужно изучать страницы и искать определенные элементы.

Выбрать подарок. Чем удивить в Рождество ребенка, у которого есть всё?
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Есть детские энциклопедии с дополненной реальностью, картинки в которых можно «оживить» с помощью смартфона. Есть книжки, в которых полно секретных кармашков и вкладышей - например, «Загляни в сказку» Клотильды Перрен или «Тело человека» Ричарда Уолкера. Такие книги наверняка пробудят в ребенке поколения «Z» интерес к чтению.

 

 
 
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