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Теплое Крещение. Безопаснее ли купаться в проруби в теплую зиму?

18.01.2020 14:58 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Теплое Крещение. Безопаснее ли купаться в проруби в теплую зиму?
АиФ-Россия

Несмотря на то, что настоящая зима все еще не наступила (хотя ее календарная середина уже миновала), такой традиционный православный праздник, как Крещение, никто не отменял. Естественно, будет сохранена и такая традиция, как окунание в прорубь в качестве символа духовного и телесного очищения человека. По факту же именно в этом году такая процедура вызывает больше вопросов, ведь на улице тепло, прорубей нет, а вода не остыла до критически низких отметок. Насколько будет проще и полезнее окунаться на Крещение при такой погоде?

Рост бактерий

По факту для иммунитета человека нет никакой разницы, теплая зима или с трескучими морозами. Специалисты отмечают, что в любом случае защитные силы организма в данный временной промежуток существенно снижаются, и он оказывается уязвим перед заболеваниями.

Но есть определенный риск того, что вирусы и бактерии как раз-таки вольготно себя чувствуют именно в оттепель. Сильные морозы убивают патогенные микроорганизмы, а при недостаточно низких температурах им вполне комфортно. Если учесть тот факт, что этой зимой не то что холодов, но даже нулевых отметок на термометре не наблюдается, получается, что риск подцепить инфекционное заболевание существенно возрастает.

Теплое Крещение. Безопаснее ли купаться в проруби в теплую зиму?
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Поэтому стоит понимать, что нужно соблюдать правила безопасности: они стандартны. Так, например, по возможности стоит избегать большого скопления людей (конечно, в Крещение при скученности желающих окунуться это довольно сложно), достаточно просто отойти немного в сторону. Также стоит аккуратно относиться к местам общего пользования: не хвататься сильно за поручни, потом помыть или обработать руки специальным антисептическим гелем и т. д.

Температура воды и воздуха

Традиционно многих волнует тот факт, что вода холодная, воздух тоже ледяной, считается, что так риск простудных патологий существенно возрастает. На самом деле это не так. «Я считаю, что нет особой разницы, тепло на улице или трескучий мороз. Я не одобряю окунания в общем у неподготовленных людей, ведь риски, которым они себя подвергают, довольно серьезные. И большая часть из них касается проблем с сердечно-сосудистой системой. Так, если человек не готовился, нырнул, у него спазм сосудов, а есть еще и хронические патологии сердечно-сосудистой системы, тут совсем все „хорошо“. Если они и всплывают, то выплывают под ручки со спасателями — и сразу же в карету скорой помощи», — отмечает иммунолог Анна Шуляева.

Вода даже в теплую зиму все равно очень холодная. Даже показатели термометра в воде в районе +10 уже считаются ледяными. И купаться в таком водоеме можно исключительно закаленным людям, строго соблюдая правила. Если же изучить прогнозы погоды, то можно увидеть, что, например, температура воды в реках составляет 3-4 градуса. Становится понятно, что ее смело можно считать ледяной, даже несмотря на то, что воздух прогревается до 2, а то и 4 градусов.

Теплое Крещение. Безопаснее ли купаться в проруби в теплую зиму?
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Поэтому, как отмечают врачи, купание в крещенских прорубях даже в условиях аномально теплой зимы для организма среднестатистического человека можно назвать экстремальным. И тем, кто все равно хочет испытать себя на прочность, приобщиться к традициям, стоит уделить особое внимание подготовке. «В идеале нужно хотя бы за неделю начать процедуру закаливания, но можно хотя бы один день до все же попрактиковать. Достаточно будет провести ее в душе. Но и тут аккуратнее следует быть, людям со склонностью к спазмам сосудов от подобных действий стоит воздержаться, т. к. велик риск получить серьезные проблемы в виде инсультов и инфарктов и даже летальный исход.

Второе — обязательно нужно подготовиться к самому купанию. Возьмите с собой термос с горячим чаем, который вы будете пить после окунания небольшими порциями. Перед нырянием обязательно нужно постоять несколько минут и охладиться, привыкнуть к температуре вокруг. Во время ныряния следует действовать аккуратно, не резко, плавно, прислушиваясь к себе. Выйдя из воды, следует тут же завернуться в теплое одеяло, полотенце, халат и немножко посидеть в таком виде в теплой раздевалке: они обычно оборудованы на всех местах для окунания. Обязательно следует уделять внимание согреванию ног: подойдут носки, теплая обувь и т. д. Так выглядит минимум рекомендаций, которые обязательны к исполнению перед окунанием в прорубь в любую погоду», — говорит Анна Шуляева.

Также специалист подчеркивает, что необходимо не забывать и про стандартные советы, которые позволят сохранить здоровье. Перед походом к крещенской проруби не надо наедаться и тем более переедать, естественно, следует исключить алкоголь, т. к. он сам по себе негативно сказывается на состоянии сосудов. Непосредственно перед окунанием не надо пить горячий чай: оставьте его на потом. Все эти рекомендации, говорит иммунолог, позволят сохранить и не перегрузить сердечно-сосудистую систему, для которой окунание в ледяную купель само по себе является серьезным стрессовым событием.

Теплое Крещение. Безопаснее ли купаться в проруби в теплую зиму?
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Стоит воздержаться

Само собой, независимо от того, насколько теплая зима царит в регионе, от купания в ледяной проруби в любом случае стоит воздержаться тем, у кого есть патологии сердца и сосудов, проблемы с нервной системой, патологии дыхательной системы, пищеварительного тракта, мочеполовой системы и эндокринные заболевания.

Кроме того, не стоит экспериментировать беременным и кормящим женщинам, маленьким детям и пожилым людям.

 
 
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Крещение традиционно связано в сознании русского народа с холодами и трескучими морозами. На этом фоне даже окунание в прорубь выглядит как особый ритуал. Однако...
 
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