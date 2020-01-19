Врач-нарколог УЗ «Несвижская ЦРБ» о вреде алкоголя

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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По данным Всемирной организации здравоохранения, оно находится на третьем месте среди причин смертности (после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний). Алкоголики и пьяницы живут в среднем на 15 лет меньше, чем люди непьющие. Как показывает статистика разных стран, злоупотребление алкоголем хотя бы одним из супругов уносит от 40 до 70 % бюджета семьи. С этим явлением связано около 50 % всех разводов и преобладающая часть случаев социального сиротства детей. Лицами в нетрезвом состоянии совершается почти 40 % преступлений. Они — частые виновники дорожно-транспортных происшествий.

Проблема пьянства и алкоголизма для Республики Беларусь является одной из наиболее социально значимых и актуальных. Злоупотребление алкоголем — основная причина не только высокой смертности части населения, но и главный фактор семейного неблагополучия, низкой рождаемости, экономических и моральных потерь общества. В угоду вредным привычкам люди жертвуют возможностью реализации своего личностного потенциала, самим правом на здоровую, полноценную жизнь. С учетом масштабов распространения и степени негативного влияния на здоровье людей, семейные отношения, культуру, мораль, экономику пьянство и алкоголизм представляют собой серьезную угрозу демографической безопасности, стабильности развития общества, благополучию нации.

Сегодня к категории тяжело пьющих в нашей стране относится примерно 10 % населения, число больных алкоголизмом, состоящих на учете, достигает более 180 тысяч. При этом, по данным специальных исследований, на 1 больного, страдающего хроническим алкоголизмом, приходится 4-5 еще не ставших больными, т.е. пьяниц (это — бытовое пьянство, употребление алкоголя с вредными последствиями).

Из числа наблюдаемых — больных женщин около 40 тысяч. Лиц, перенесших алкогольные психозы — около 4-х. Кроме того, около 90 тысяч человек наблюдается в группе профилактического учета, как употребляющие алкоголь с вредными последствиями, среди которых 16 тысяч несовершеннолетних.

На учете в кабинете нарколога Несвижской ЦРБ на 1.07.2019 состояли 483 человека с диагнозом «синдром зависимости от алкоголя», из них — 111 женщин. На профилактическом наблюдении находятся 849 человек, из них — 215 женщин, подростков — 16 человек.

Пьянство и алкоголизм являются одним из главных пороков нашего времени. Это, несомненно, трагедия. Алкоголизм не возникает на ровной почве. Он подкрадывается к человеку незаметно, постепенно спиртные напитки становятся в центре жизни человека. Стоит на время потерять контроль, попытаться оправдать себя, что это только один раз, что есть причина, и смотришь, уже появилась привычка. В начале кажется, что в любой момент можно изменить ситуацию, стоит только захотеть, но постепенно эти иллюзии растворяются и человек уже старается не задумываться о причинах своего поведения, снова и снова испытывает свое падение, не имея сил бороться. Основным симптомом хронического алкоголизма является психическая зависимость. При этом теряется количественный контроль за выпиваемой дозой и потребность в алкоголе становится навязчивым патологическим влечением. Наряду с увеличением дозы увеличивается и частота потребления алкоголя.

Систематическое употребление алкоголя приводит к прежде-временной старости и инвалидности. Больные алкоголизмом умирают, как правило, не от алкогольной болезни, а от сопутствующих заболеваний, развивающихся в результате снижения резистенции организма, поражения печени, сердца, сосудов.

Алкоголь приносит много горя: разрушение здоровья, разрушение семьи, увеличение преступности, несчастных случаев. Никакими материальными и денежными единицами нельзя измерить те слезы и горе, которые пьянство несет в семью, те преступления моральные и этические, которые совершаются в отношении детей, тот разврат и разлад, которые пьянка вносит в жизнь и быт. Пьющие люди — это самоубийцы, обрекающие себя и своих близких на страдание и горе.

Основой профилактики пьянства среди детей и взрослых должен быть здоровый образ жизни.

Елена ВИНОГРАДОВА,

врач-нарколог УЗ «Несвижская ЦРБ».