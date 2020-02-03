Источник материала: Кричевская жизнь

В ноябре-декабре 2019 года в учреждениях дошкольного и общего среднего образования в ряде областей Республики Беларусь, в том числе в Могилевской области, отмечались случаи осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки по острым кишечным инфекциям. В связи с данным фактом, а также в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Могилевской области с 15 января по 14 февраля 2020 года проводится информационно-образовательная акция

«Чистые руки» под девизом «Чистые руки спасают жизнь!».

Акция проходит в учреждениях дошкольного, общего среднего образования, санаторно-курортных и оздоровительных организациях с охватом детей разных возрастных групп. Цель акции — повысить санитарную грамотность населения по вопросам профилактики кишечных инфекций путем проведения информационно-разъяснительной работы, показов презентаций, видеофильмов и пр.

Острые кишечные инфекционные (ОКИ) заболевания вызываются большим числом различных микробов. Возбудители острых кишечных инфекций (дизентерийная палочка, сальмонелла, стафилококк, холерный вибрион, протей и другие) с инфицированной пищей и водой проникают в организм человека и вызывают заболевание. Через несколько часов после заражения появляются тошнота, рвота, расстройства пищеварительного тракта, боли в животе, может повышаться температура тела, появляться судороги.

Основные меры профилактики острых кишечных инфекций:

— поддерживайте чистоту (мойте руки с мылом не только перед едой и после посещения туалета, но и перед приготовлением пищи, после контакта с домашними животными, после прогулок и пр.);

— подвергайте продукты термической обработке. В процессе варки (жарки) возбудители уничтожаются. Важно помнить, что перед использованием замороженное мясо, рыбу и птицу необходимо оттаивать;

— храните все скоропортящиеся продукты и готовую пищу в холодильнике – холод замедляет размножение попавших в продукты микробов;

— избегайте контакта между сырыми и готовыми пищевыми продуктами (в том числе не используйте одну и ту же доску и нож для разделывания сырых и готовых мясных, рыбных продуктов и овощей);

— тщательно мойте овощи и фрукты, употребляемые в пищу в сыром виде (желательно щеткой с мылом с последующим ополаскиванием);

— содержите кухню в чистоте, в том числе защитите свое жилище от насекомых и мух;

— в магазине, на рынке выбирайте свежие, неиспорченные продукты.

Соблюдение этих и других правил гигиены обезопасит вас и ваших близких от заболеваний острыми кишечными инфекциями.

Н. Сакович,

фельдшер-валеолог.