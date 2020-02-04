Тревожные симптомы. К каким смертельным осложнениям приводит коронавирус

Источник материала: Аргументы и факты

Коронавирус, без сомнения, тема № 1 в мире. Сейчас жители каждого государства с замиранием сердца следят за теми, кто возвращается из Китая, а значит, рискует привезти вирус на родину. Тем более что единичные случаи заражения данной инфекцией фиксируются в разных частях мира. При этом стоит понимать, что особенно опасен не столько сам коронавирус, который зачастую можно вылечить за неделю, сколько осложнения, вызванные им и развивающиеся довольно быстро. Причем каждое из них является само по себе смертельно опасным.

Опасность заболевания

Как отмечают врачи, если терапия начата быстро, вирус удается купировать в короткие сроки и человек вылечивается. Ведь по сути болезнь протекает как обычная простуда с насморком и кашлем.

Однако основная опасность такой инфекции скрывается в том, что вирус очень быстро перемещается с верхних отделов дыхательных путей вниз, глубже, попадает в легкие и становится причиной развития пневмонии, зачастую очень тяжелой. На этом фоне начинается дыхательная недостаточность.

Пневмония

Одно из основных осложнений, которое развивается на фоне данного коронавируса, — это пневмония. Причем эксперты нередко характеризуют ее как тяжелую. Развивается она крайне быстро. Это происходит из-за того, что она имеет вирусную природу и значит сложнее, чем обычная бактериальная, поддается лечению.

Как правило, вирусной пневмонии подвержены те социальные группы населения, которые традиционно называются уязвимыми, т. е. дети, пожилые люди, те, у кого зафиксированы иммунодефицитные состояния. Из-за нетипичного возбудителя эта пневмония имеет свои нюансы и особенности течения.

Пневмонией в общем называют воспаление ткани легких, когда затрагиваются части органа, состоящие из альвеол и отвечающие за воздухообмен. Вирусная пневмония, кроме коронавируса, может вызываться также такими патогенными микроорганизмами, как:

Парагрипп;

Аденовирус;

Риновирус;

Энтеровирус.

В более редких случаях причиной могут стать вирусы кори, ветряной оспы и т. д. Инкубационный период разный — от 1 дня при гриппозной пневмонии до 2 месяцев при цитомегаловирусе.

Сложнее будет протекать заболевание у тех людей, у которых диагностированы такие сбои в работе организма, как:

Различные патологии дыхательной системы;

Врожденные пороки развития;

Проблемы в работе иммунной системы;

Наличие дополнительных инфекционных заболеваний.

Кроме того, негативными факторами являются неблагоприятная экологическая обстановка, пожилой и детский возраст, вредные привычки.

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Симптоматика проблемы осложнена тем, что на фоне коронавируса часть симптомов уже присутствует и относится к ОРВИ. Поэтому нередко время оказывается упущенным. Итак, при вирусной пневмонии у человека будут отмечаться проявления лихорадки (температура будет очень высокой), интоксикации в виде головных болей, тошноты, слабости и утомляемости. Естественно, насторожить должен кашель, который поначалу сухой, а затем может стать влажным (с гнойной мокротой), одышка, боли за грудиной.

Желательно как можно быстрее обратиться к врачу, чтобы тот мог дифференцировать проявления коронавируса, обычного ОРВИ, гриппа от начавшейся уже пневмонии. В этом случае время играет против, соответственно, не должно быть никакого самолечения — сразу же при появлении первых симптомов простуды, особенно если был контакт с людьми из зараженных областей, надо обращаться к специалистам. Ведь погибают от пневмонии быстро и мучительно.

Бронхит

Еще один вариант патологии, который может в более легкой форме затронуть дыхательную систему, — бронхит. Это воспаление бронхов в легких. Не такой опасный вариант, как пневмония, но до поры до времени. Нелеченый или проигнорированный бронхит чреват пневмониями и другими тяжелыми последствиями. Вирусные бронхиты легко развиваются на фоне разнообразных инфекций дыхательной системы, включая ларингиты, фарингиты и т. д. С воздухом или мокротой возбудитель попадает глубоко в легкие и начинает там свою патологическую разрушительную деятельность.

Среди симптомов заболевания выделяют кашель, который, как и при пневмонии, поначалу сухой и вызывает боли в груди. По мере развития патологии он становится приступообразным с выделением мокроты, которая по цвету колеблется от прозрачной до темно-зеленой. Также человек будет испытывать на себе все «прелести» высокой температуры, слабость, усталость, боли в суставах.

Острый бронхит при отсутствии должного лечения переходит в хроническую фазу, в некоторых случаях может развиться абсцесс легкого, бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких.

Синуситы

На фоне того, что при заражении коронавирусом одним из основных симптомов является заложенность носа и насморк, нередки и варианты развития событий, когда в числе осложнений проявляются синуситы разного рода. При этом многие недооценивают данный симптом, считая, что насморк — это ничего страшного. На самом деле синуситы крайне коварны, ведь они могут приводить к менингитам, если в носу будет длительное скопление гноя. Синуситом называют воспаление слизистой оболочки носа — как одной, так и сразу нескольких пазух. Чаще всего от воспалительного процесса страдает верхнечелюстная пазуха — тогда говорят о начавшемся гайморите. На втором месте по частотности такой вариант, как этмоидит, на третьем — фронтит.

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Яркими признаками синусита являются:

Заложенность носа;

Слизистые или гнойные выделения;

Высокая температура тела;

Интоксикация организма;

Отек щеки и глаза с той стороны, где поражена область;

Обильные выделения из носа, которые нередко бывают гнойными.

Лечение может занимать длительное время — до нескольких недель, все зависит от иммунитета, сложности случая и того, как зона поражена. Игнорировать и ждать, что само пройдет, нельзя, есть риски получить смертельно опасные последствия, т. к. область носа и ушей граничит с мозгом человека.

В любом случае при подозрении на коронавирус стоит обязательно показаться врачу. Да и с другими простудными заболеваниями консультация специалиста также не будет лишней. Ведь эти инфекции напрямую воздействуют еще и на сердце, приводя к воспалению сердечной мышцы. Причем эффект может быть отложенным.