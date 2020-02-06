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Просто подметать недостаточно! Правила влажной уборки

06.02.2020 14:01 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Просто подметать недостаточно! Правила влажной уборки
Фото из открытых источников

Екатерина СУХАВЕР, врач-гигиенист ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», объясняет:

- Детские врачи рекомендуют проводить влажную уборку ежедневно, но чистый воздух, свободный от микробов и пыли, необходим и взрослым.

Около 70% домашней пыли имеют природное происхождение: частицы почвы и минералов, цветочная пыльца, споры и грибки, экскременты насекомых, шерсть, пух и перхоть животных, кристаллы морской соли и даже космическая пыль! Остальные 30% производятся самими людьми - это частицы отмершей кожи, волокна тканей от одежды, текстиля, обивки мебели и бумаги, сигаретный дым, резиновая пыль (от истирающихся покрышек автотранспорта), тяжелые металлы и т. п.

Накопление пыли и грязи в труднодоступных уголках дома создает благоприятные условия для размножения различных бактерий, плесени, пылевых клещей и т. п. Все они могут доставить серьезные неприятности: аллергию, грибковые инфекции дыхательных путей, сухость кожи, конъюнктивит, астму, менингит, силикоз, заболевания почек и др. Также нахождение в загрязненном помещении приводит к повышенной утомляемости, дискомфорту, снижению иммунитета.

Просто подметать недостаточно! Правила влажной уборки
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Как часто убирать?

Периодичность проведения уборки в доме, в том числе влажной, выбирает его хозяин, а вот как часто нужно делать влажную уборку присутственных мест, решают законодательство и санитарные нормы и правила.

Для большинства учреждений периодичность является ежедневной. В детских, больничных, пищевых заведениях влажная уборка проводится как минимум 2 раза в день. Она является составляющей частью текущей, включает в себя не только мытье, но и дезинфекцию поверхностей специальными растворами.

Просто подметать недостаточно! Правила влажной уборки
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Преимущества влажной уборки

  • Избавление от пыли, грязи, болезнетворных бактерий, грибковых образований.
  • Профилактика появления пылевых клещей.
  • Избавление от аллергических реакций у людей, живущих или работающих в помещении.
  • Помогает избежать рецидива у аллергиков.
  • Поддержание пола и других поверхностей в чистоте.
  • Надежный и бюджетный вариант быстро освежить дом.
  • Влажная уборка собирает пыль в воду (в отличие от сухой альтернативы). Вдыхание вредных веществ в данном случае исключено.
  • Увлажнение воздуха в помещении при включенном отоплении в зимний период.

КСТАТИ
Для проведения влажной уборки требуется следующий инвентарь: резиновые перчатки, ветошь, губки, швабра, ведро и моющее средство. Если в доме есть аллергик, моющие средства для обработки поверхностей выбирайте особенно тщательно. По окончании уборки проветрите помещение.

 

 
 
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Почему нужно часто делать влажную уборку? Ведь для того, чтобы было чисто, достаточно подметать? А. Лебедко, Гродно
 
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