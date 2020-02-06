Просто подметать недостаточно! Правила влажной уборки

Источник материала: Аргументы и факты

Екатерина СУХАВЕР, врач-гигиенист ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», объясняет:

- Детские врачи рекомендуют проводить влажную уборку ежедневно, но чистый воздух, свободный от микробов и пыли, необходим и взрослым.

Около 70% домашней пыли имеют природное происхождение: частицы почвы и минералов, цветочная пыльца, споры и грибки, экскременты насекомых, шерсть, пух и перхоть животных, кристаллы морской соли и даже космическая пыль! Остальные 30% производятся самими людьми - это частицы отмершей кожи, волокна тканей от одежды, текстиля, обивки мебели и бумаги, сигаретный дым, резиновая пыль (от истирающихся покрышек автотранспорта), тяжелые металлы и т. п.

Накопление пыли и грязи в труднодоступных уголках дома создает благоприятные условия для размножения различных бактерий, плесени, пылевых клещей и т. п. Все они могут доставить серьезные неприятности: аллергию, грибковые инфекции дыхательных путей, сухость кожи, конъюнктивит, астму, менингит, силикоз, заболевания почек и др. Также нахождение в загрязненном помещении приводит к повышенной утомляемости, дискомфорту, снижению иммунитета.

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Как часто убирать?

Периодичность проведения уборки в доме, в том числе влажной, выбирает его хозяин, а вот как часто нужно делать влажную уборку присутственных мест, решают законодательство и санитарные нормы и правила.

Для большинства учреждений периодичность является ежедневной. В детских, больничных, пищевых заведениях влажная уборка проводится как минимум 2 раза в день. Она является составляющей частью текущей, включает в себя не только мытье, но и дезинфекцию поверхностей специальными растворами.

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Преимущества влажной уборки

Избавление от пыли, грязи, болезнетворных бактерий, грибковых образований.

Профилактика появления пылевых клещей.

Избавление от аллергических реакций у людей, живущих или работающих в помещении.

Помогает избежать рецидива у аллергиков.

Поддержание пола и других поверхностей в чистоте.

Надежный и бюджетный вариант быстро освежить дом.

Влажная уборка собирает пыль в воду (в отличие от сухой альтернативы). Вдыхание вредных веществ в данном случае исключено.

Увлажнение воздуха в помещении при включенном отоплении в зимний период.