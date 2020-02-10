Прививки для пожилых. Какие вакцины для них жизненно важны

Источник материала: Аргументы и факты

В массовом сознании прививки ассоциируются с детством, ведь именно в это время нам делали прививки против кори и других инфекционных заболеваний. Но вакцинация имеет важнейшее значение и для благоприятного старения. Почему? Об этом рассказывает геронтолог, доктор медицинских наук, профессор, научный руководитель Научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология» Кирилл Прощаев.

Прививка №1

Самые важные прививки для людей старше 60–65 лет — против гриппа. Эта инфекция вызывает тяжелую нагрузку на организм в любом возрасте, но для пожилых она особенно опасна. Ведь у них состояние здоровья обычно оставляет желать лучшего, и поэтому грипп они переносят тяжелее. Ведь повышение температуры тела и увеличение свертываемости крови, типичные для гриппа, способствуют у них обострению уже имеющихся заболеваний.

К сожалению, в обществе много предубеждений по поводу прививок. Часто можно слышать рассказы о том, что человек привился против гриппа, но все равно заболел. Причем гораздо сильнее, чем в прошлом году, когда не вакцинировался. Подобные рассказы — типичные заблуждения. Во время сезонного эпидемического подъема заболеваемости люди болеют не только гриппом, но и острыми вирусными инфекциями (ОРВИ) — их вызывают аденовирусы, риновирусы, риносинтициальные вирусы и т. д. Человек, привитый от гриппа, вполне может переболеть любой из этих ОРВИ. Иногда они могут протекать так же, как грипп. Поэтому люди подчас жалуются на бесполезность вакцинирования, не понимая, что болели не гриппом.

Часто мои пациенты спрашивают: если вирус гриппа каждый год меняется, как прививка может от него защитить, она же устаревает? Дело в том, что вакцина против гриппа тоже обновляется каждый год. Грипп, который приходит к нам в Северное полушарие, зарождается в Южном, и эпидемии там развиваются в то время, когда у нас лето. Специалисты Всемирной организации здравоохранения отслеживают, какие штаммы вируса гриппа идут к нам из Южного полушария, и готовят вакцину именно против них.

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Когда прививать лучше, чем лечить

Другая прививка, которую мы рекомендуем обязательно сделать всем пожилым людям, защищает от пневмонии (воспаление легких), вызванной пневмококком. Это самый частый возбудитель этой болезни, и у людей в возрасте такая инфекция протекает гораздо тяжелее, чем у молодых. Особенно важна прививка для ослабленных и лежачих людей. Из-за того, что они вынуждены находиться в постели, у них формируются изменения, связанные с застоем крови в легких. Они являются благоприятной почвой для развития так называемых гипостатических (застойных) пневмоний. И сделав прививку, вы сможете избежать тяжелого воспаления легких.

Непростая прививка против простого герпеса

Третья прививка, которую нужно делать в пожилом возрасте, направлена против вируса простого герпеса. Это очень важно по многим причинам, в том числе для защиты сосудов. Такая вакцинация необходима в первую очередь тем, у кого есть проявления герпетической инфекции. Большинство из нас являются носителями вируса герпеса, но болеют им далеко не все. Симптомы болезни развиваются, когда вирус подходит к иммунной системе человека, как ключ к замку. И если сделать прививку, вакцина делает вирус неактивным. И это очень важно, ведь возбудитель герпеса, среди прочего, находится в активной форме в стенке кровеносных сосудов, способствуя прогрессу атеросклероза. Поэтому важно прививаться против вируса простого герпеса не только из косметических соображений (чтобы не было высыпаний на губах), но и для предотвращения атеросклеротического поражения артерий, а значит, чтобы не было инфарктов и инсультов.

Другой важный эффект такой вакцинации — защита от синдрома хронической усталости. Согласно последним данным, его вызывает тоже вирус герпеса. Этот синдром — не просто усталость, которая проходит после отдыха или отпуска, а самое настоящее инфекционное заболевание.

Для него характерно острое начало, как и при гриппе. Люди обычно думают, что это действительно грипп или тяжелая простуда. После таких вирусных инфекций остается так называемый астенический «хвост» — неделю или больше человек чувствует слабость, разбитость, быструю утомляемость. Но постепенно состояние улучшается, и человек возвращается к нормальному состоянию. А при синдроме хронической усталости астения длится годами. И предотвратить ее помогает прививка против герпеса.

Важно понимать, что решение о такой вакцинации должен принимать врач, специалист по герпесу, так как есть особые ограничения при назначении этих прививок. И вводят их многократно, а не один раз, как другие. Сам процесс вакцинации порой продолжается более полугода, но его эффект очень важен для здоровья пожилых людей.