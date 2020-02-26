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Фейк всемирного масштаба. Кому понадобилось раздувать эпидемию коронавируса

26.02.2020 11:56 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Фейк всемирного масштаба. Кому понадобилось раздувать эпидемию коронавируса
Сегодняшняя мода в Китае. © / Reuters

А была ли вообще эпидемия и смертельный вирус?

Фейк всемирного масштаба. Кому понадобилось раздувать эпидемию коронавируса«Эта «эпидемия» зачем-то и кому-то очень нужна. Зачем и кому – станет ясно позже», – уверен председатель Московского городского научного общества терапевтов профессор Павел Воробьёв.

Никакой эпидемии нет

Юлия Борта, «АиФ»: Павел Андреевич, какие есть основания говорить о том, что эпидемия и сама опасность выдуманы?

Павел Воробьёв: Я уверен: никакой эпидемии нет даже близко – всего лишь локальная вспышка не изученной ранее болезни. Доказательства? Смотрите. Две недели простоял на карантине круизный лайнер возле Иокогамы. Там оказался заболевший (отчего и ввели карантин и запретили судну заходить в порт), от него заразилось довольно много людей. Как теперь уже говорят, больше 600. А умерли всего двое 80-летних. Но люди в таком возрасте могут и от любого другого вируса умереть. Мы же не знаем, какие у них были ещё заболевания. Все остальные заболели слегка. Но если бы вирус был действительно крайне заразным и смертельным, то, находясь в закрытом помещении так долго, все люди «сгорели» бы за это время. Вот вам конкретный пример, опровергающий все разговоры про пандемию, эпидемию и т. д.

Фейк всемирного масштаба. Кому понадобилось раздувать эпидемию коронавируса Китайские власти сообщили о наличии вакцины против коронавируса

– Есть мнение, что смертей больше, чем могло быть. Людей специально не лечат?

– Лечить нечем. Специфиче­ских препаратов нет. Как нет их при любом другом остром респираторном синдроме, включая грипп. Делаются попытки использовать против коронавируса препараты, которые применяют у больных с ВИЧ-инфекцией. Но эти попытки носят характер плохих экспериментов.

Недавно проскочила новость, что китайцы стали переливать заразившимся плазму от переболевших, предполагая, что в ней могут быть какие-то антитела. Но до конца непонятно, насколько это эффективно. Однако плазмаферез – забор крови, её очистка и возвращение обратно в кровоток либо переливание донорской – всегда применялся при лечении особо опасных инфекций. Так лечили наших вирусологов несколько лет назад, заразившихся в Африке лихорадкой Эбола. 

Смерти от коронавируса разные. Так же как при гриппе, люди умирают зачастую не от самого вируса, а от инфарк­тов, инсультов, сердечной недостаточности, обострений хронической болезни лёгких. Вирусная инфекция в данном случае становится спусковым крючком для развития различных осложнений. Поэтому всегда во время эпидемий стариков умирает больше, чем молодых. По рассказам, у тяжело заболевших очень много присоединившейся пневмонии. Это значит, там гуляет внутрибольничная инфекция. Не очень качественная медицинская помощь привела к гибели людей. Перезаражали тяжёлыми бактериями даже тех, кто мог бы выкарабкаться из этой истории. А внутрибольничная инфекция зла и убивает немало безо всякого коронавируса. Вообще из того, что сейчас говорят, получается, что, пройдя через человека, вирус перестаёт быть сильно патогенным. Хотя всё равно умирают многие.

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Задача – запугать

– Китай долго не давал штамм вируса. Почему?

– И не дали. Известный российский врач-инфекционист Владимир Никифоров на днях летал в Пекин. И рассказал, что живой вирус китайцы нам так и не предоставили. Дали только на бумаге последовательность генома. Но это не совсем то, что нужно. Почему скрывают? Может, у них ничего нет и ситуация полностью выдуманная?

– При этом меры по карантину и изоляции – запредельно жёсткие.

– Что совершенно непонятно. Люди заперты в своих квартирах, могут выходить  раз в 3 дня в магазин за продуктами. Всё остальное, включая транспорт, не работает. Нельзя перемещаться из квартала в квартал. За каждым перемещением идёт контроль с помощью смартфона. Добровольцы работают в спецкостюмах, которые регулярно дезинфицируются. При этом китайцы показывают госпиталь на стадионе на тысячи человек. Там вообще никакой изоляции. По 20 человек лежат в ячейке. Это рай для распространения внутрибольничной инфекции, которая, присоединившись, убивает больше, чем вирус. В целом картинка похожа на описания фантастов или фильмы-страшилки про конец света. Все понимают, что это игра такая, фейк всемирного масштаба. Зачем – пока остаётся непонятным.

Фейк всемирного масштаба. Кому понадобилось раздувать эпидемию коронавируса
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– У нас никто не заразился, а меры по карантину тоже жёсткие.

– К этому как раз нет во­просов. Если появилась информация, что инфекция опасна, то соответствующее ведомство обязано ввести карантин. Сначала нужно принимать меры по защите людей, а потом разбираться, фейк это или нет.

– Поползли слухи, что эпидемия была запущена, чтобы сократить население Китая.

– Не думаю. Всего пара тысяч человек умерло. Какое же это сокращение по сравнению с миллиардами китайцев?

– Экономисты высказывают предположение, что эпидемия была необходима для борьбы с экономическим кризисом, чтобы закрыть под предлогом страшной инфекции убыточные предприятия.

– Экономисты говорят по-разному. Одни уверяют, что история с вирусом была затеяна для борьбы с кризисом, другие – для разжигания кризиса и т. д. Но совпадение сразу большого числа крупных экономических и политических событий (как вне Китая, так и внутри страны) не очень похоже на случайность. Возможно, это передел рынков. В своё время Сорос заработал на губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота, или «бешенстве коров», вспышка которой случилась в Англии в начале 2000-х, и фермеры были вынуждены уничтожить почти всё поголовье животных. В России была похожая ситуация с африкан­ской чумой свиней. Коронавирус может быть подобной историей. А что именно стало объектом дележа, мы пока не знаем.

Фейк всемирного масштаба. Кому понадобилось раздувать эпидемию коронавируса
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– А есть ли у нас шансы вообще когда-нибудь узнать правду?

– Она всплывает постепенно. Через несколько лет мы будем примерно знать, что произошло. Как было, например, с атипичной пневмонией. А потом сама Всемирная организация здравоохранения признала фальсификацию эпидемии, и тогда сняли высшее руководство этой организации. Возможно, была задача – напугать людей. Это называется «медикализация общества». Пугают обычно инфекциями, чтобы люди раскупили маски, сред­ства дезинфекции, лекарства. Что общество и сделало. Представляете, какие капиталы сколотили только на масках? Покупали условно по рублю, продавали по 5, а то и по 50 рублей. Впечатление, что одни заняты отработкой каких-то мероприятий, другие или все – распиливанием денег. К людям вся эта возня имеет опосредованное отношение, не делая их ни здоровее, ни богаче.

 
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