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Водитель-международник, прибывший в Брест из Италии, был обследован на предмет заражения

28.02.2020 14:36 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По состоянию на 28 февраля в Брестской области случаев коронавируса не зафиксировано.

Водитель-международник, прибывший в Брест из Италии, был обследован на предмет заражения

фото - иллюстрация, газета Заря

По информации ГУ «Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», 27 февраля 2020 года на территорию Брестской области через пункт пропуска Козловичи из северной Италии (регион Ломбардия) прибыл водитель-международник. При санитарно-карантинном контроле данного лица проведены опрос с уточнением эпидемиологического анамнеза, термометрия, а также лабораторное обследование.

Водитель-международник, прибывший в Брест из Италии, был обследован на предмет заражения

Для проведения медицинского наблюдения машиной скорой медпомощи водитель был госпитализирован в инфекционное отделение УЗ «Брестская областная клиническая больница». По результатам врачебного осмотра по состоянию на 28 февраля гражданин здоров.

Водитель-международник, прибывший в Брест из Италии, был обследован на предмет заражения

Также в Бресте под наблюдением находится ехавшая из Милана семья. Признаков инфекции нет. Об этом сегодня журналистам сообщил министр здравоохранения Владимир Караник.

Больше информации и фото по теме - по ссылке.

 
Теги: Брест
 
 
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  По состоянию на 28 февраля в Брестской области случаев коронавируса не зафиксировано. фото - иллюстрация, газета Заря По информации ГУ «Брестский областной центр...
 
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