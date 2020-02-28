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Водитель-международник, прибывший в Брест из Италии, был обследован на предмет заражения
28.02.2020 14:36 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По состоянию на 28 февраля в Брестской области случаев коронавируса не зафиксировано.
фото - иллюстрация, газета Заря
По информации ГУ «Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», 27 февраля 2020 года на территорию Брестской области через пункт пропуска Козловичи из северной Италии (регион Ломбардия) прибыл водитель-международник. При санитарно-карантинном контроле данного лица проведены опрос с уточнением эпидемиологического анамнеза, термометрия, а также лабораторное обследование.
Для проведения медицинского наблюдения машиной скорой медпомощи водитель был госпитализирован в инфекционное отделение УЗ «Брестская областная клиническая больница». По результатам врачебного осмотра по состоянию на 28 февраля гражданин здоров.
Также в Бресте под наблюдением находится
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По состоянию на 28 февраля в Брестской области случаев коронавируса не зафиксировано. фото - иллюстрация, газета Заря По информации ГУ «Брестский областной центр...
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