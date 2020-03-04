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Масок нет, но руки очистить дезраствором можно. Вот такая профилактика коронавируса
04.03.2020 16:48 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В сети магазинов "Копеечка" появились специально оборудованные места, где покупатели могут обработать руки дезрастворами. Снимки сделаны в магазинах на Березовке и в центре города. Можно предположить, что новшество распространяется и на другие магазины сети.
Вход в аптеку на Березовке украшает надпись "Масок в продаже нет".
Справедливости ради стоить отметить, что маски отсутствую в продаже и в других аптеках. Объявлений нет. Ответ на вопрос, сколько стоит маска, один и звучит, как "no comments" в выпусках новостей: - У нас масок нет!
Желания спрашивать, когда появятся, не возникает.
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