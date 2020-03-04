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Масок нет, но руки очистить дезраствором можно. Вот такая профилактика коронавируса

04.03.2020 16:48 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В сети магазинов "Копеечка" появились специально оборудованные места, где покупатели могут обработать руки дезрастворами. Снимки сделаны в магазинах на Березовке и в центре города. Можно предположить, что новшество распространяется и на другие магазины сети.

Масок нет, но руки очистить дезраствором можно. Вот такая профилактика коронавируса

Вход в аптеку на Березовке украшает надпись "Масок в продаже нет".

Масок нет, но руки очистить дезраствором можно. Вот такая профилактика коронавируса

Справедливости ради стоить отметить, что маски отсутствую в продаже и в других аптеках. Объявлений нет. Ответ на вопрос, сколько стоит маска, один и звучит, как "no comments" в выпусках новостей: - У нас масок нет!

Масок нет, но руки очистить дезраствором можно. Вот такая профилактика коронавируса

Желания спрашивать, когда появятся, не возникает.

 
Теги: Новости
 
 
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  В сети магазинов "Копеечка" появились специально оборудованные места, где покупатели могут обработать руки дезрастворами. Снимки сделаны в магазинах на...
 
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Клiч Радзiмы
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