Масок нет, но руки очистить дезраствором можно. Вот такая профилактика коронавируса

Источник материала: Виртуальный Брест

В сети магазинов "Копеечка" появились специально оборудованные места, где покупатели могут обработать руки дезрастворами. Снимки сделаны в магазинах на Березовке и в центре города. Можно предположить, что новшество распространяется и на другие магазины сети.





Вход в аптеку на Березовке украшает надпись "Масок в продаже нет".





Справедливости ради стоить отметить, что маски отсутствую в продаже и в других аптеках. Объявлений нет. Ответ на вопрос, сколько стоит маска, один и звучит, как "no comments" в выпусках новостей: - У нас масок нет!





Желания спрашивать, когда появятся, не возникает.