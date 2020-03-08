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В аптечной сети области достаточное количество масок, но спрос на них упал

08.03.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В аптечной сети области достаточное количество масок, но спрос на них упал

Об этом сообщили в главном управлении здравоохранения облисполкома.

Согласно официальной информации, в настоящее время в Гродно в аптечной сети находится в продаже около 19 000 масок, большинство из них марлевые. Накануне в аптеки региона поступило еще 10 000 марлевых масок. А в начале следующей недели еще будет доставлено еще 30 000. 

В среднем в день в аптеках области реализуется порядка 4 000 масок. К слову, судя по ценникам, маски, сделанные из марлевой ткани, дороже синтетических. 

По имеющейся информации, в ближайшее время будут продолжаться ежедневные (кроме воскресенья) поставки масок для пополнения запасов лечебных учреждений. Что касается самих медучреждений, то шить что-то нет никакого смысла — сегодня в их запасы в клиниках региона составляют более 250 000 штук. 

По имеющейся информации, все образцы биологического материала для исследования на вирус для доставки их в лаборатории в Минск собирают централизованно или санитарной службой из пунктов пропуска, или инфекционной больницей из поликлиник Гродно. Районные центры области везут такие образцы самостоятельно в зависимости от расстояния до Гродно и Минска, выбирая наиболее оптимальный маршрут.

https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Об этом сообщили в главном управлении здравоохранения облисполкома. Согласно официальной информации, в настоящее время в Гродно в аптечной сети находится в...
 
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