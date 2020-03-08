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В аптечной сети области достаточное количество масок, но спрос на них упал
08.03.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Об этом сообщили в
Согласно официальной информации, в настоящее время в Гродно в аптечной сети находится в продаже около 19 000 масок, большинство из них марлевые. Накануне в аптеки региона поступило еще 10 000 марлевых масок. А в начале следующей недели еще будет доставлено еще 30 000.
В среднем в день в аптеках области реализуется порядка 4 000 масок. К слову, судя по ценникам, маски, сделанные из марлевой ткани, дороже синтетических.
По имеющейся информации, в ближайшее время будут продолжаться ежедневные (кроме воскресенья) поставки масок для пополнения запасов лечебных учреждений. Что касается самих
По имеющейся информации, все образцы биологического материала для исследования на вирус для доставки их в лаборатории в Минск собирают централизованно или санитарной службой из пунктов пропуска, или инфекционной больницей из поликлиник Гродно. Районные центры области везут такие образцы самостоятельно в зависимости от расстояния до Гродно и Минска, выбирая наиболее оптимальный маршрут.
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Об этом сообщили в главном управлении здравоохранения облисполкома. Согласно официальной информации, в настоящее время в Гродно в аптечной сети находится в...
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