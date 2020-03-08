В аптечной сети области достаточное количество масок, но спрос на них упал

Источник материала: Вороновская газета





Об этом сообщили в главном управлении здравоохранения облисполкома.

Согласно официальной информации, в настоящее время в Гродно в аптечной сети находится в продаже около 19 000 масок, большинство из них марлевые. Накануне в аптеки региона поступило еще 10 000 марлевых масок. А в начале следующей недели еще будет доставлено еще 30 000.

В среднем в день в аптеках области реализуется порядка 4 000 масок. К слову, судя по ценникам, маски, сделанные из марлевой ткани, дороже синтетических.

По имеющейся информации, в ближайшее время будут продолжаться ежедневные (кроме воскресенья) поставки масок для пополнения запасов лечебных учреждений. Что касается самих медучреждений , то шить что-то нет никакого смысла — сегодня в их запасы в клиниках региона составляют более 250 000 штук.

По имеющейся информации, все образцы биологического материала для исследования на вирус для доставки их в лаборатории в Минск собирают централизованно или санитарной службой из пунктов пропуска, или инфекционной больницей из поликлиник Гродно. Районные центры области везут такие образцы самостоятельно в зависимости от расстояния до Гродно и Минска, выбирая наиболее оптимальный маршрут.

https://grodnonews.by/