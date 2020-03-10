В связи с коронавирусной инфекцией в Осиповичском районе работа здравоохранения ведется в режиме повышенной готовности

Источник материала: Асiповiцкi край

О мероприятиях, проводимых в связи с коронавирусной инфекцией

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией по инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19 в мире, и регистрацией случаев заболевания в нашей стране, работа санитарно-эпидемиологической службы, службы скорой медпомощи, амбулаторно-поликлинических и больничных организаций здравоохранения осуществляется в режиме повышенной готовности.

Организован учет и меднаблюдение в течение 14 дней за лицами, прибывшими из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран. В районе по состоянию на 09.03.20 г. зарегистрировано 9 человек (2 вернулись из Китая, 7 — из Италии), за пятью из них меднаблюдение уже завершено (результаты контрольных лабораторных исследований на коронавирус отрицательные).

Также до 13.03.20 г. организовано меднаблюдение студентов БНТУ, находящихся на территории района (75 студентов — жители Осиповщины).

Усилены дезинфекционные мероприятия на железнодорожном и автовокзале, транспортных средствах, в местах массового пребывания людей.

Екатерина Мукалова,

главный государственный санитарный врач Осиповичского района.