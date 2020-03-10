Горячие телефонные линии по вопросам коронавирусной инфекции открыты для жителей Пинского региона и Брестской области

Источник материала: Полесская правда



Открыты горячие телефонные линии, где жители Брестской области, города Бреста и Пинского региона могут получить исчерпывающие ответы на вопросы эпидемиологической ситуации по инфекции, вызванной коронавирусом, а также по вопросам противодействия распространению инфекции. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в администрации Пинской центральной поликлиники.

Обращаться можно по рабочим дням по телефонам, которые открыты:

в инфекционном отделении Брестской областной клинической больницы по номеру 8-0162-27-21-18 (с 8.00 до 16.00);

(с 8.00 до 16.00); в Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья по номеру 8-0162-21-31-66 (с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 18.00);

(с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 18.00); в учреждении здравоохранения «Пинская центральная поликлиника» по номеру 31-78-10 (с 8.00 до 12.00, с 12.20 до 15.20).

Главный государственный санитарный врач Пинска и Пинского района Владимир Ващук напомнил, что передача коронавирусной инфекции происходит воздушно-капельным путем при чихании или кашле от одного человека к другому, а также через контакт с объектами, на которые попали частицы вируса. Поэтому лучшая мера профилактики — соблюдение правил личной гигиены.

– Чаще обрабатывайте и тщательно мойте руки, используя антисептические средства на спиртовой основе или мыло и воду. Соблюдайте «респираторный этикет» – прикрывайте рот и нос одноразовым платком, когда чихаете или кашляете, выбрасывайте одноразовый платок сразу после использования. Не касайтесь носа, рта, глаз руками, если они не вымыты или не обработаны антисептиком. Избегайте близкого контакта с людьми, у которых имеются признаки острых респираторных заболеваний. Откажитесь от поездок в страны, где регистрируются случаи заболевания коронавирусной инфекцией, – напомнил Владимир Ващук.

Главный врач УЗ «Пинская центральная поликлиника» Игорь Киктенко добавил: