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Горячие телефонные линии по вопросам коронавирусной инфекции открыты для жителей Пинского региона и Брестской области

10.03.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Горячие телефонные линии по вопросам коронавирусной инфекции открыты для жителей Пинского региона и Брестской области
Открыты горячие телефонные линии, где жители Брестской области, города Бреста и Пинского региона могут получить исчерпывающие ответы на вопросы эпидемиологической ситуации по инфекции, вызванной коронавирусом, а также по вопросам противодействия распространению инфекции. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в администрации Пинской центральной поликлиники.

Обращаться можно по рабочим дням по телефонам, которые открыты:

  • в инфекционном отделении Брестской областной клинической больницы по номеру 8-0162-27-21-18 (с 8.00 до 16.00);
  • в Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья по номеру 8-0162-21-31-66 (с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 18.00);
  • в учреждении здравоохранения «Пинская центральная поликлиника» по номеру 31-78-10 (с 8.00 до 12.00, с 12.20 до 15.20).

Главный государственный санитарный врач Пинска и Пинского района Владимир Ващук напомнил, что передача коронавирусной инфекции происходит воздушно-капельным путем при чихании или кашле от одного человека к другому, а также через контакт с объектами, на которые попали частицы вируса. Поэтому лучшая мера профилактики — соблюдение правил личной гигиены.

– Чаще обрабатывайте и тщательно мойте руки, используя антисептические средства на спиртовой основе или мыло и воду. Соблюдайте «респираторный этикет» – прикрывайте рот и нос одноразовым платком, когда чихаете или кашляете, выбрасывайте одноразовый платок сразу после использования. Не касайтесь носа, рта, глаз руками, если они не вымыты или не обработаны антисептиком. Избегайте близкого контакта с людьми, у которых имеются признаки острых респираторных заболеваний. Откажитесь от поездок в страны, где регистрируются случаи заболевания коронавирусной инфекцией, – напомнил Владимир Ващук.

Главный врач УЗ «Пинская центральная поликлиника» Игорь Киктенко добавил:

– Воздержитесь от мест массового скопления людей, используйте средства защиты органов дыхания (одноразовые медицинские маски), если контактируете с людьми с симптомами респираторной инфекции. Употребляйте только термически обработанную пищу, бутилированную или кипяченую воду. 

При обращении за медицинской помощью на территории Беларуси обязательно информируйте медицинский персонал о времени и месте пребывания в вышеперечисленных странах. Если в течение последних 14 дней вы находились на территории Китая, Италии, Ирана, Южной Кореи и у вас появились симптомы заболевания (повышение температуры тела, появление кашля, одышки, общего недомогания), немедленно вызывайте бригаду скорой медицинской помощи и сообщите диспетчеру, откуда вы прибыли и дату прибытия.

 
Теги: Брест
 
 
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