Горячие телефонные линии по вопросам коронавирусной инфекции открыты для жителей Пинского региона и Брестской области

Открыты горячие телефонные линии, где жители Брестской области, города Бреста и Пинского региона могут получить исчерпывающие ответы на вопросы эпидемиологической ситуации по инфекции, вызванной коронавирусом, а также по вопросам противодействия распространению инфекции. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в администрации Пинской центральной поликлиники.
Обращаться можно по рабочим дням по телефонам, которые открыты:
в инфекционном отделении Брестской областной клинической больницы по номеру 8-0162-27-21-18 (с 8.00 до 16.00);
в Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья по номеру 8-0162-21-31-66 (с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 18.00);
в учреждении здравоохранения «Пинская центральная поликлиника» по номеру 31-78-10 (с 8.00 до 12.00, с 12.20 до 15.20).
Главный государственный санитарный врач Пинска и Пинского района Владимир Ващук напомнил, что передача коронавирусной инфекции происходит воздушно-капельным путем при чихании или кашле от одного человека к другому, а также через контакт с объектами, на которые попали частицы вируса. Поэтому лучшая мера профилактики — соблюдение правил личной гигиены.
– Чаще обрабатывайте и тщательно мойте руки, используя антисептические средства на спиртовой основе или мыло и воду. Соблюдайте «респираторный этикет» – прикрывайте рот и нос одноразовым платком, когда чихаете или кашляете, выбрасывайте одноразовый платок сразу после использования. Не касайтесь носа, рта, глаз руками, если они не вымыты или не обработаны антисептиком. Избегайте близкого контакта с людьми, у которых имеются признаки острых респираторных заболеваний. Откажитесь от поездок в страны, где регистрируются случаи заболевания коронавирусной инфекцией, – напомнил Владимир Ващук.
Главный врач УЗ «Пинская центральная поликлиника» Игорь Киктенко добавил:
– Воздержитесь от мест массового скопления людей, используйте средства защиты органов дыхания (одноразовые медицинские маски), если контактируете с людьми с симптомами респираторной инфекции. Употребляйте только термически обработанную пищу, бутилированную или кипяченую воду.
При обращении за медицинской помощью на территории Беларуси обязательно информируйте медицинский персонал о времени и месте пребывания в вышеперечисленных странах. Если в течение последних 14 дней вы находились на территории Китая, Италии, Ирана, Южной Кореи и у вас появились симптомы заболевания (повышение температуры тела, появление кашля, одышки, общего недомогания), немедленно вызывайте бригаду скорой медицинской помощи и сообщите диспетчеру, откуда вы прибыли и дату прибытия.