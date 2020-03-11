Научные сотрудники МГУ выявили еще одну причину старения

Группа ученых проекта академика Владимира Скулачева из МГУ выявила в митохондриях животных клеток механизм, который препятствует старению, результаты экспериментов опубликованы в американском журнале Proceedings of National Academy of Sciences. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Митохондрии представляют собой внутриклеточные органеллы, обеспечивающие клетку энергией, при этом они производят крайне ядовитые вещества – АФК. Данные вещества повреждают белки, липиды, вносят мутации в ДНК.

Авторы исследования считают, что такое открытие помогло установить, как происходит биологическое старение, и тем самым разработать меры по сдерживанию данного процесса.



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О клеточном старении и механизме АФК академик Владимир Скулачев рассказал в своей научно-популярной лекции, прочитанной им в рамках международной конференции по старению в Лектории МГУ.