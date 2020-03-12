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Чума, холера и коронавирус. Зачем придумали список опасных заболеваний?

12.03.2020 07:20 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Чума, холера и коронавирус. Зачем придумали список опасных заболеваний?
Больного с социально опасным заболеванием могут госпитализировать и лечить принудительно. © / Фото из открытых источников

Что означает для простых граждан добавление нового коронавируса в список опасных заболеваний? Какие болезни входят в перечень? Об этом – в материале «АиФ».

КАКИЕ БОЛЕЗНИ?

Определение термина «социально опасное заболевание» дано в Законе от 7 января 2012 г. №345-З «О предупреждении распространения заболеваний, представляющих опасность для здоровья человека, вируса иммунодефицита человека». Это заболевание, распространение которого создает угрозу личной, общественной и национальной безопасности (в том числе влечет значительное ухудшение здоровья нации, вызывает необходимость применения комплекса эффективных мер в целях предупреждения его распространения) и которое включено в перечень заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения, определяемый Минздравом.

Чума, холера и коронавирус. Зачем придумали список опасных заболеваний? Минздрав Беларуси внес новый коронавирус в список опасных заболеваний

До недавнего времени перечень опасных заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения, был представлен шестью позициями. Он находится в приложении к Постановлению Министерства здравоохранения от 15 июня 2012 г. №75. В перечень были внесены инфекции, передающиеся половым путем, – сифилис и гонорея, активный туберкулез органов дыхания, чума, холера, сибирская язва, а также геморрагические лихорадки Ласса, Марбург и Эбола.

Постановление №9 от 18 февраля 2020 г. расширило этот список на одну позицию. В него добавили инфекцию, вызванную коронавирусом COVID-19. Действие Закона распространяется также на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).

ДЛЯ ЧЕГО СПИСОК?

Основное предназначение списка можно объяснить ст. 28 Закона Республики Беларусь «О здравоохранении». В нем сказано, что лица, имеющие заболевания, представляющие опасность для здоровья населения, в случае уклонения от лечения могут быть подвергнуты принудительной госпитализации и лечению в государственных организациях здравоохранения. Кроме того, если эти заболевания были выявлены у иностранцев или лиц без гражданства и они отказываются лечиться, то их могут даже депортировать из страны.

Чума, холера и коронавирус. Зачем придумали список опасных заболеваний? Чумные варианты. Чем опасно данное заболевание и каких оно бывает видов?

Другими словами, раньше даже с подтвержденным диагнозом нового коронавируса человек теоретически мог продолжать находиться в обществе и не лечиться, так как лечение болезни, не включенной в список, предполагает добровольное согласие. После добавления ее в перечень согласия уже не нужно.

Если человек, у которого установлено социально опасное заболевание, все же сопротивляется лечению или уклоняется от него, то больного могут госпитализировать и лечить принудительно. Обычно это происходит на основании решения суда. При этом правом на подачу заявления обладает государственная организация здравоохранения. В частности, к уклонению можно отнести неявку без уважительной причины на прием к врачу или отказ от медосмотра.

К слову, в Законе №345-З указано, что достаточными основаниями полагать о наличии у человека социально опасного заболевания могут стать прямое указание лица, имеющего социально опасное заболевание, на другое лицо как на возможный источник своего заражения социально опасным заболеванием или как на лицо, бывшее с ним в тесном бытовом и (или) половом контакте, а также результаты клинико-инструментальных и (или) лабораторных исследований, указывающие на наличие у лица признаков социально опасного заболевания.

Чума, холера и коронавирус. Зачем придумали список опасных заболеваний?
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Министерство здравоохранения Республики Беларусь обновило список заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения. В перечень достаточно...
 
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