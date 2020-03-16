В Гонконге начинают клинические испытания препарата от коронавируса

В Гонконге начинаются клинические испытания препарата, который может помочь в борьбе с коронавирусом, сообщили в управлении больничных учреждений Гонконга.
Речь идет о лекарстве “Ремдесивир”, разработанном американской компанией Gilead Sciences. Изначально препарат создавался для борьбы с лихорадкой Эбола, но может оказаться эффективным и в лечении нового коронавируса.
Испытания пройдут в трех крупных больницах Гонконга, пишет
Сейчас пациентам с коронавирусом предлагается в основном поддерживающее лечение. При ухудшении состояния здоровья их переводят в отделение интенсивной терапии, может применяться вспомогательная искусственная вентиляция легких.