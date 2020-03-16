В Гонконге начинают клинические испытания препарата от коронавируса





Речь идет о лекарстве “Ремдесивир”, разработанном американской компанией Gilead Sciences. Изначально препарат создавался для борьбы с лихорадкой Эбола, но может оказаться эффективным и в лечении нового коронавируса.

Испытания пройдут в трех крупных больницах Гонконга, пишет ТАСС . Аналогичные работы ведутся и в материковом Китае.

Сейчас пациентам с коронавирусом предлагается в основном поддерживающее лечение. При ухудшении состояния здоровья их переводят в отделение интенсивной терапии, может применяться вспомогательная искусственная вентиляция легких.