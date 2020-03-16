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В Гонконге начинают клинические испытания препарата от коронавируса

16.03.2020 — Новости Здоровья | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В Гонконге начинаются клинические испытания препарата, который может помочь в борьбе с коронавирусом, сообщили в управлении больничных учреждений Гонконга.

В Гонконге начинают клинические испытания препарата от коронавируса

Речь идет о лекарстве “Ремдесивир”, разработанном американской компанией Gilead Sciences. Изначально препарат создавался для борьбы с лихорадкой Эбола, но может оказаться эффективным и в лечении нового коронавируса.

Испытания пройдут в трех крупных больницах Гонконга, пишет ТАСС. Аналогичные работы ведутся и в материковом Китае.

Сейчас пациентам с коронавирусом предлагается в основном поддерживающее лечение. При ухудшении состояния здоровья их переводят в отделение интенсивной терапии, может применяться вспомогательная искусственная вентиляция легких.


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В Гонконге начинаются клинические испытания препарата, который может помочь в борьбе с коронавирусом, сообщили в управлении больничных учреждений Гонконга. Речь
 
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