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Минобразования: в учебный процесс вузов внесут изменения

17.03.2020 08:27 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минобразования: в учебный процесс вузов внесут изменения
Фото из открытых источников

Министерство образования в своем Телеграм-канале сообщило о том, что в Беларуси будут внесены изменения в учебный процесс учреждений высшего образования.

В частности, с целью избежания массового скопления людей, рекомендовано скорректировать лекционные занятия и использовать иные формы занятий, предусмотренные учебными планами и программами, в числе которых практикумы, консультации, лабораторные.

Будет ограничено проведение научных и культурно-массовых мероприятий. Вместе с тем, во всех учреждениях образования должен быть организован нормальный учебный процесс и приняты необходимые санитарно-профилактические меры, предписанные органами санитарно-эпидемиологического надзора. Под особым контролем будут находиться все общежития: рекомендовано ограничить доступ в них посторонних, усилить противоэпидемические мероприятия. Во всех учреждениях образования проводится необходимая информационно-разъяснительная работа. В случае малейших проявлений заболевания необходимо своевременно обратиться в медицинское учреждение или сообщить об этом медицинскому работнику учреждения образования.

 
 
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Рекомендовано скорректировать лекционные занятия и использовать иные формы занятий, предусмотренные учебными планами и программами, в числе которых практикумы,...
 
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