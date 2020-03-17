Минобразования: в учебный процесс вузов внесут изменения

Источник материала: Аргументы и факты

Министерство образования в своем Телеграм-канале сообщило о том, что в Беларуси будут внесены изменения в учебный процесс учреждений высшего образования.

В частности, с целью избежания массового скопления людей, рекомендовано скорректировать лекционные занятия и использовать иные формы занятий, предусмотренные учебными планами и программами, в числе которых практикумы, консультации, лабораторные.

Будет ограничено проведение научных и культурно-массовых мероприятий. Вместе с тем, во всех учреждениях образования должен быть организован нормальный учебный процесс и приняты необходимые санитарно-профилактические меры, предписанные органами санитарно-эпидемиологического надзора. Под особым контролем будут находиться все общежития: рекомендовано ограничить доступ в них посторонних, усилить противоэпидемические мероприятия. Во всех учреждениях образования проводится необходимая информационно-разъяснительная работа. В случае малейших проявлений заболевания необходимо своевременно обратиться в медицинское учреждение или сообщить об этом медицинскому работнику учреждения образования.