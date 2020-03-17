Хроники коронавируса: более 180 тысяч инфицированных в мире и испытания вакцины

Источник материала: Виртуальный Брест

В мире более 180 тысяч человек заразились коронавирусом, количество летальных случаев увеличилось до 7154, выздоровели около 80 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-мониторинга Исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса (США).

Фото: Reuters

Лидирующее место по числу инфицированных по-прежнему занимает Китай — более 80 тысяч человек, при этом выздоровели 68 869 человек, умерли 3226. О пройденном пике эпидемии власти страны заявили 12 марта. Сейчас в Китае фиксируют по паре десятков случаев заражения в сутки. Из 21 случая заражения за последние сутки 20 завозных, умерли 13 человек.

Италия является эпицентром пандемии коронавируса в Европе — здесь 27 980 инфицированных и 2158 летальных исходов. Италия, Испания (9942 инфицированных и 342 летальных исхода), Франция (6650 инфицированных и 148 летальных исходов) переходят на карантин: жителям советуют оставаться дома, закрываются заведения общепита, торговые центры. Германия (7272 инфицированных и 17 летальных исходов) приняла решение о закрытии баров, театров, музеев, борделей, запрещены туристические ночевки в отелях, автобусные поездки, проведение церковных обрядов. Евросоюз закрывает внешние границы с 17 марта. Поездки между неевропейскими странами и Европейским союзом приостанавливаются на 30 дней.

Вчера Россия (93 инфицированных и 1 летальный исход) приняла решение о закрытии границы с Беларусью (36 случаев коронавируса). Решение вступает в силу 18 марта, граница будет закрыта до 1 мая. В России считают, что Минск не принимает достаточных мер для борьбы с коронавирусом. Белорусские власти возмущены таким решением, в МИД заявили, что белорусы оказываются практически отрезанными от возможности вернуться на родину. Таким образом, все страны-соседки Беларуси закрыли свои границы.

В Украине (7 инфицированных и 1 летальный исход) с 18 марта прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки.

Канада (439 инфицированных и 4 летальных исхода) также закрывается, открытой правительство решило оставить только границу с США и только для канадцев и американцев. Напомним, сейчас премьер-министр страны Джастин Трюдо находится на карантине — у его жены диагностирован коронавирус .

На карантин также отправляется Венесуэла (17 случаев коронавируса), о закрытии границ заявил президент Колумбии (54 случая коронавируса), Египет (166 инфицированных и 4 летальных исхода) закрывает авиасообщение.

В США провели первые испытания вакцины от коронавируса на людях. 45 добровольцам введут по две дозы вакцины с интервалом в месяц. Предстоит еще ряд исследований. Эксперты предполагают, что для широкого использования вакцины понадобится еще 12−18 месяцев.

3 новых случая COVID-2019 в Казахстане. 13 в сумме.

В Бразилии уже 78 случаев.

84 новых случая инфицирования COVID-2019 в Ю. Корее. Общее число зараженных достигло 8320 человек. 6 новых случаев смерти, 81 в сумме.

867 новых случаев инфицирования COVID-2019 в США. Общее число зараженных достигло 4547 человек. А смертей 85 (+17).

Число зараженных Сovid-19 в Израиле возросло до 298. Число инфицированных коронавирусом нового типа (Сovid-19) в Израиле возросло до 298. Среди зараженных 19 медперсоналов и 5 военнослужащих. Министерство здравоохранения Израиля сообщило о 48 новых случаев заражения Сovid-19. До сегодняшнего дня 8 571 человек сдал тест на коронавирус , говорится в заявлении.