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Названы главные причины старения кожи

17.03.2020 — Новости Здоровья | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

С возрастом старение кожи неизбежно, однако есть ряд факторов, которые ускоряют данный процесс. Чтобы этого избежать, необходимо выполнять простые рекомендации медиков, пишет planettoday.ru

Названы главные причины старения кожи

Врачи советуют избегать чрезмерного увлечения загаром. Ультрафиолет разрушает клетки кожи и провоцирует появление генетических повреждений. Это может привести не только к образованию морщин, но и к раку. Перед появлением на солнце рекомендуется использовать средства защиты – очки, крем и т.д. Курение также ускоряет процесс старения кожи, так как в продуктах сгорания табака содержатся ядовитые вещества.

Неправильное питание – еще один губительный для кожи фактор. Лучше исключить из рациона продукты, которые способствуют активизации воспалительных процессов – мучное, сладости, обработанные продукты из мяса. Вреден для кожи и стресс. Он снижает синтез коллагена и нарушает ряд биологических процессов.

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С возрастом старение кожи неизбежно, однако есть ряд факторов, которые ускоряют данный процесс. Чтобы этого избежать, необходимо выполнять простые...
 
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