Названы главные причины старения кожи

С возрастом старение кожи неизбежно, однако есть ряд факторов, которые ускоряют данный процесс. Чтобы этого избежать, необходимо выполнять простые рекомендации медиков,
Врачи советуют избегать чрезмерного увлечения загаром. Ультрафиолет разрушает клетки кожи и провоцирует появление генетических повреждений. Это может привести не только к образованию морщин, но и к раку. Перед появлением на солнце рекомендуется использовать средства защиты – очки, крем и т.д. Курение также ускоряет процесс старения кожи, так как в продуктах сгорания табака содержатся ядовитые вещества.
Неправильное питание – еще один губительный для кожи фактор. Лучше исключить из рациона продукты, которые способствуют активизации воспалительных процессов – мучное, сладости, обработанные продукты из мяса. Вреден для кожи и стресс. Он снижает синтез коллагена и нарушает ряд биологических процессов.