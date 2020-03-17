Ученые назвали причину быстрого распространения коронавируса

Американские ученые установили, что быстрое распространение коронавируса связано с большим количеством больных со слабовыраженными симптомами, то есть зараженные люди просто не осознавали, что больны и опасны.

Исследование опубликовано в журнале Science . В нем отмечается, что ученые использовали в своем изыскании результаты математического моделирования, объединившего данные о зарегистрированных случаях заболевания COVID-19 в Китае с данными о передвижении людей.

Собранные сведения показали, что до введения 23 января 2020 года ограничений на въезд в Ухань и выезд из него 86 процентов случаев в стране не были задокументированы, что способствовало быстрому географическому распространению вируса.

По мнению авторов исследования, именно недокументированные инфекции подвергли воздействию большую часть населения. Как только правительство КНР ввело меры по контролю передвижения и повышению осведомленности населения, темпы распространения вируса значительно снизились.

Полученные данные позволяют ученым сделать вывод о важности информирования людей и ограничения их передвижений.



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По последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 170 тысяч . В 133 странах заразились 170418 человек, скончались 6636 из них.

В КНР количество подтвержденных случаев возросло до 80 844. При этом более половины заразившихся уже выздоровели.