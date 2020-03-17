Маскируется под простуду. В Вороново зарегистрирован случай заболевания менингококковой инфекцией

Источник материала: Вороновская газета





— Лечение в Вороновской ЦРБ проходит учащийся младших классов Вороновской средней школы. В учреждении и в домашнем очаге проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия, — пояснила помощник врача-эпидемиолога Вороновского райЦГЭ Анна Высоцкая. — Проведено обследование контактировавших с ребенком людей. Всего обследовано 45 человек. Ни у заболевшего школьника, ни у контактных менингококк лабораторно не обнаружен. Менингиты могут вызываться самыми различными возбудителями: менингококком, пневмококком, гемофильной палочкой и даже вирусом простого герпеса.

Возбудитель менингококковой инфекции постоянно циркулирует среди различных возрастных групп населения, но наибольшую опасность представляют бактерионосители. Причем чаще всего это ничего не подозревающие взрослые, а болеют преимущественно дети. Коварство этой инфекции в том, что начальные клинические проявления заболевания напоминают простуду или грипп. Наиболее распространенной формой инфекции является назофарингит, когда воспаляется задняя стенка глотки, отмечается незначительное повышение температуры, головная боль, заложенность носа и насморк.

Для отдельных форм менингококковой инфекции характерно острое и бурное начало, когда на фоне полного здоровья в течение часа поднимается температура до 39-40 градусов, потом возникает рвота, не приносящая облегчения больному, появляется сыпь в виде бледновато-розовых звездочек. Такая форма менингита очень опасна.

Самому распознать симптомы коварной инфекции сложно. Не стоит назначать лечение ребенку самостоятельно.

— Чем раньше родители обратятся за медицинской помощью и чем раньше будет поставлен соответствующий диагноз, тем больше шансов спасти больного, — рекомендует специалист санитарной службы. — До приезда «скорой» необходимо изолировать больного и обеспечить хороший уход. Не стоит отказываться от госпитализации, так как от этого может зависеть жизнь ребенка.

Для профилактики менингококковой инфекции медики советуют избавляться от хронических заболеваний носоглотки — фарингита, тонзиллита, ларингита. Необходимо больше гулять с ребенком на открытом воздухе, избегать длительного нахождения в помещениях с большим скоплением людей. Обязательны режимы проветривания и влажной уборки в помещениях.





Подготовила Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото носит иллюстративный характер.