Сахарный диабет — время действовать!

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Сахарный диабет (СД) является серьезной медико-социльной проблемой XXI века. Важность проблемы заболеваемости сахарным диабетом в мире подчеркивает принятие Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных наций в декабре 2006 года декларации по сахарному диабету, в которой высказывается озабоченность в отношении роста заболеваемости сахарным диабетом в мире. На планете проживает более 425 млн пациентов с сахарным диабетом, у большинства — диабет 2-го типа. Сегодня каждый второй человек, живущий с сахарным диабетом 2-го типа, не знает, что у него есть это заболевание.

Сахарный диабет 2-го типа во многом обусловлен образом жизни (вредные привычки, недостаток физической активности и неправильное питание). И даже не прием медикаментов, а изменение образа жизни — один из главных факторов лечения и коррекции заболевания. По мнению экспертов Международной федерации диабета более 50 % случаев сахарного диабета 2-го типа можно предотвратить.

Что происходит? Какова бы ни была причина возникновения диабета, следствие одно: организм не может в полной мере использовать глюкозу (сахар), поступающую с пищей и запасать ее избыток в печени и мышцах. Неиспользованная глюкоза в избыточном количестве циркулирует в крови (частично выводится с мочой), что неблагоприятно влияет на все органы и ткани. Так как поступление глюкозы в клетки недостаточно, в качестве источника энергии начинают использоваться жиры. В результате в повышенном количестве образуются токсичные для организма и особенно для головного мозга вещества, называемые кетоновыми телами, нарушается жировой, белковый и минеральный обмен.

По результатам национального STEPS-исследования факторов риска неинфекционных заболеваний в Республике Беларусь, проведённого в 2016-2017г.г., получены следующие данные по их распространенности: 27,1 % взрослого населения в возрасте 18-69 лет курят ежедневно; 72,9 % — потребляют меньше 5 порций фруктов и/или овощей в день; 13,2 % — не соответствуют рекомендациям ВОЗ по физической активности; 60,6 % — имеют избыточную массу тела; 25,4 % — имеют ожирение, висцеральное ожирение — у 42,0 % мужчин и 63,5 % женщин; 44,9 % — имеют повышенное артериальное давление; 7,6 % — имеют повышенный уровень глюкозы в крови.

Простые меры по поддержанию здорового образа жизни оказываются эффективными для профилактики или отсрочивания диабета. Чтобы предупреждать диабет 2-го типа и его осложнения необходимо следующее: добиться здорового веса тела и поддерживать его; быть физически активным — по меньшей мере, 30 минут регулярной активности умеренной интенсивности в течение большинства дней; придерживаться здорового питания и уменьшать потребление сахара и насыщенных жиров; воздерживаться от употребления табака — курение повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Необходима смена парадигмы от лечения к профилактике заболеваний к укреплению здоровья.

Юлия Демкив,

врач-эндокринолог Несвижской ЦРБ.