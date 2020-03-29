Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Детский возраст — время новых открытий, активных игр, захватывающих событий и, к сожалению, распространенных детских травм. Травмы могут быть незначительными, а могут и серьезно угрожать здоровью и жизни маленьких непосед. Поэтому главной задачей родителей, учителей и воспитателей является профилактика детского травматизма.

Откуда берутся детские травмы? Дети очень любознательны, но инстинкты самосохранения у них развиты не как у взрослых. Отсюда и повышенный процент травматизма именно в детском возрасте. Самый травмоопасный возраст — до 3 лет. В этот период дети получают больше ушибов, ожогов, заглатывают посторонние предметы. Среди причин детских смертей до года травматизм занимает 10 %. Травматизм делят на бытовой (самый распространенный), уличный, спортивный, школьный и т. п.. Главная причина детских травм — халатное отношение родителей к безопасности ребенка. Среди ошибок взрослых — незакрытые окна, доступ к опасным предметам, веществам, дети, оставленные без присмотра, и прочее. Обеспечить максимальную безопасность ребенка — основная цель родителей и лиц, которые отвечают за детей.

Мы не можем уберечь наших маленьких шалунов от несчастных случаев на 100 %, но основные меры профилактики знать и выполнять должен каждый: ребенка учите безопасности с самого малого возраста, проводите беседы с детьми, рассказывайте о травмах и их последствиях, приводите примеры. Чем меньше малыш, тем больше времени его нельзя упускать из вида. Всегда будьте уверены и проверяйте, чтобы острые предметы, химия, кипяток, огонь и прочие опасности были недоступны для детей. Проверяйте знания детей-школьников о правилах дорожного движениях, поведения на улице, безопасности в школе, на спортивных секциях. Учите детей, что нужно делать, если травма уже произошла. Перед выходом ребенка в сад, школу, на прогулку, убедитесь, что его обувь, одежда и игрушки не могут стать причинами травмы (развязавшийся шнурок на обуви, отколовшаяся пуговица, неисправный зонт, посторонние предметы в карманах и т. п.). Нужно помнить, что избежать детских травм намного проще, чем исправлять печальные последствия. Профилактика детского травматизма должна стать частью вашего образа жизни, и тогда ваши дети будут максимально защищены от окружающих опасностей.

Александр Полын,

врач-травматолог-ортопед Несвижской ЦРБ.