Даже очки не нужны! Как минские врачи возвращают зрение брестчанам с катарактой

Источник материала: Виртуальный Брест

В наше время зрение играет крайне важную роль в жизни каждого. Особенно сейчас, когда общение в мессенджерах, чтение новостей и обмен любой информацией происходит в режиме «on-line» посредством смартфонов и компьютеров. И стар, и млад - все «залипают» в телефонах, что-то смотрят, читают, отправляют... Однако чем старше становится человек, тем больше вероятность возникновения катаракты. Что это такое и как она лечится - в нашем репортаже из брестской клиники «Новое зрение».





Справочники говорят, что катаракта - это патологическое состояние, связанное с помутнением хрусталика глаза и вызывающее различные степени расстройства зрения вплоть до полной его утраты. Этой болезнью страдает почти каждый шестой человек старше 40 лет и подавляющая часть населения старше 80 лет. Раньше такие проблемы со зрением списывали на старость и просто смирялись с обстоятельствами. Но современная медицина в определенных случаях позволяет снова видеть хорошо.

ФЭК или Нужно ли резать глаз?

Как мы говорили, с возрастом хрусталик становится мутным. Чтобы это исправить, делается небольшая операция со сложным названием «Факоэмульсификация» (ФЭК). Во время неё через микроскопические разрезы размером 1,8-2,2 мм производятся воздействия на поврежденный хрусталик, которые позволяют в конечном счете удалить его. Затем на место отсутствующего хрусталика устанавливают высокотехнологичную искусственную линзу, работа которой в последних модификациях максимально приближена к работе природного хрусталика.





Такой метод используется сейчас во всем цивилизованном мире, потому что он обеспечивает быстрое послеоперационное восстановление У 99.8% прооперированных пациентов зрительные функции успешно восстанавливаются с минимальными рисками осложнений.

Новая фишка в клинике «Новое зрение»

Не секрет, что многие люди затягивают решение проблем с глазами по банальной причине - страх перед операцией. Но с этого года можно совсем не бояться операции на глаза, потому что любая хирургия теперь доступна в состоянии «полусна». Для этого пациенту вводится седативный препарат, который полностью убирает тревогу и страх, при этом не нарушая продуктивный контакт врача и пациента!





И еще: современные операции проводятся амбулаторно, под местной анестезией, доставляя пациенту лишь небольшой кратковременный дискомфорт.

В чем отличие «премиальных» линз?

Для замены хрусталика применяются интраокулярные линзы (далее - ИОЛ) из эластичного акрилового материала. ИОЛ бывают двух видов. Монофокальные линзы обеспечивают зрение с определенным фокусом либо вблизи (в этом случае для дали нужно использовать очки), либо вдали (тогда очки нужно использовать, наоборот, для близких расстояний). Пациент самостоятельно выбирает тип устанавливаемой монофокальной линзы.





Второй тип линз - это новейшие конструкции мультифокальных ИОЛ. Бифокальные линзы позволяют фокусировать изображение как на удаленных предметах, так и на предметах вблизи. Трифокальные линзы, помимо этого, дают четкое зрение и на средних расстояниях 50-60 см, что позволяет комфортно читать, работать за компьютером, а также смотреть вдаль без использования очков.

За эту возможность мультифокальные ИОЛ часто называют «премиальными».

Сколько стоит комфорт?

В брестской клинике «Новое зрение» сейчас как раз действует акция. Цена на трифокальные ИОЛ «премиального» сегмента составляет 2.100 белорусских рублей, на бифокальные - 1.000 белорусских рублей. На сегодняшний день это самая низкая цена в Беларуси.





При операции используются хрусталики английского производителя Rayner и американского - Alcon. Фирма Rayner предоставляет клинике беспрецедентную линейку ИОЛ, которой нет у других производителей и позволяет помочь пациентам как при высокой близорукости, так и при дальнозоркости. При этом диоптрийный ряд для мультифокальных искусственных хрусталиков у Rayner тоже самый большой.

Ювелирная работа

Проводят в клинике не только работу по замене хрусталика. Операции на сетчатке и стекловидном теле - вот еще одно «ювелирное» направление в «Новом зрении». Для информации: по-научному манипуляции с сетчаткой называют витреоретинальной хирургей.

Сетчатка - это внутренняя высокоорганизованная световоспринимающая оболочка глаза. Ее задачей является трансформирование света, попадающего в глаз, в нервный импульс. Однако существует ряд патологий, которые могут нарушить ее корректную работу. Это разрывы, дистрофические очаги, травмы, сахарный диабет и т.д.. В результате вышеперечисленного может наступить одна из самых серьезных офтальмологических проблем - отслойка сетчатки.





Симптомами такого состояния является появление «вспышек, молний, плавающих помутнений». Хирургия отслойки сетчатки, ввиду сложности ее строения, без преувеличения является ювелирным процессом. И в клинике данную помощь оказывает минский специалиста экспертного уровня, кандидат медицинских наук, Белькевич Юрий Леонидович. Его опыт работы в витреоретинальной хирургии насчитывает более двух десятков лет.





Помимо опыта и квалификации хирурга, важным фактором успеха является оснащение операционной. Общемировой тренд катарактальной хирургии и хирургии сетчатки в 2020-м году - это использование систем визуализации, оказывающих минимальную световую нагрузку на сетчатку. В клинике используется 3D-визуализация оперируемой структуры Ngenuity (по нашим данным - в Бресте такое оборудование представлено только в «Новом зрении»!). Формирование образа операционного поля происходит посредством системы камер и графического процессора, что позволяют отказаться от аналоговых микроскопов с интенсивным световым потоком. Благодаря этому перевозбуждение клеток сетчатки ярким светом сведено к минимальным значениям. Для пациента это означает минимальный дискомфорт и короткий реабилитационный период.





Конечно, перед любым вмешательством проводится тщательная диагностика. В процессе этого этапа доктор получает более 100 параметров о зрительной системе пациента и имеет возможность на основании этих данных давать точный прогноз, а также предвидеть возможные осложнения как интраоперационного, так и послеоперационного периода.

Сертификат на здоровье - отличный подарок!

С начала 2020-го года в сети клиник «Новое Зрение» появилась возможность проявить заботу о родных и близких, подарив им сертификат на полную диагностику «премиального класса» или другую услугу клиники. Такой подарок обрадует родителей или друзей. Ведь выражая таким образом любовь и заботу о здоровье самых близких для Вас людей - Вы сами получаете взамен только положительные эмоции и полную уверенность о состоянии зрения «любимых глаз».

Где и как?

Записаться на консультацию в брестскую клинику «Новое зрение», приобрести сертификат или задать уточняющие вопросы можно по указанным ниже телефонам или через сайт.



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