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В Пинске психологи ответят на поступающие на горячую линию вопросы по проблеме аутизма

31.03.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинске психологи ответят на поступающие на горячую линию вопросы по проблеме аутизма
В рамках проведения Всемирного дня распространения информации по проблеме аутизма 2 апреля по телефону 37-55-66 специалисты филиала “Межрайонный психоневрологический диспансер” проведут консультирование всех желающих по проблеме аутизма.

2 апреля организованы также горячие линии по телефонам:

  • 37-38-72 (с 10.00 до 12.00) на вопросы ответит Светлана Александровна Ермоленко, врач-валеолог, зав. отделом общественного  здоровья Пинского зонального ЦГиЭ;
  • 37-55-66 (с 12.00 до 15.00) консультацию можно получить у Татьяны Петровны Мокей, психолога филиала «Межрайонный психоневрологический диспансер».

 

 
 
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> В рамках проведения Всемирного дня распространения информации по проблеме аутизма 2 апреля по телефону 37-55-66 специалисты филиала “Межрайонный...
 
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