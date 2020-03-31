|
В Пинске психологи ответят на поступающие на горячую линию вопросы по проблеме аутизма
31.03.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
2 апреля организованы также горячие линии по телефонам:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> В рамках проведения Всемирного дня распространения информации по проблеме аутизма 2 апреля по телефону 37-55-66 специалисты филиала “Межрайонный...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Здоровья)