Врач-психиатр описала ранние симптомы развития аутизма у детей и рассказала, куда обращаться за помощью

Источник материала: Полесская правда



2 апреля — Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Любая болезнь ребенка – огромный стресс для семьи. Особенно если речь идет об особенностях развития малыша. Поэтому так важно заметить признаки расстройства вовремя, что бы начать с ними работать. Как родителям распознать нарушения игровой деятельности у детей с расстройствами аутистического спектра, корреспонденту pinsknews.by врач-психиатр филиала «Межрайонный психоневрологический диспансер» Наталья Подилова:

– Проще всего членам семьи наблюдать развитие своего ребенка играя с ним. Ведь, игра занимает ключевую роль в его жизни и развитии. Именно в игре малыш познает окружающий мир и учится общаться.

Начинаем мы играть уже в возрасте 2-3 месяцев, и до 7-8 месяцев: ребенок просто трогает игрушки, трясет их, разглядывает, держит в руках, обнюхивает, берет в рот, тем самым исследуя их. В этом возрасте, в норме, младенца можно отвлечь от игрушки окликом или другой игрушкой.К 1,5 года в игре появляются смысл и сюжет – например, машина едет и что-то везет, ее можно возить одну и груженную другими предметами; кукла ест и спит, и ее можно кормить, укладывать в кроватку и т.д. К 3-4 годам игра переходит на качественно новый уровень – ролевой, например, игра в «доктора», «учителя» или «продавца». Ребенок может символично наделять игрушки и предметы новыми возможностями — «как-бы». Важно, что с возрастом игра обязательно должна усложняться! Ну, и, конечно же, малышам всех возрастов важно привлечь к своей игре взрослого.

Таким образом, в норме, игра ребенка развивается вместе с ним — «от простого к сложному»: сначала просто переставляя игрушки, а позже разворачивая целые сюжеты с помощью воображения и фантазирования. Здоровые дети с радостью тянутся к новым игрушкам и играм, легко переключаются от одной к другой. Особенно привлекательны игрушки в виде реальных или вымышленных, сказочных героев: это динозавры, куклы Барби, человек-паук, роботы, трансформеры. Их игра сопровождается яркими положительными эмоциями.

Однако игра у детей с особенностями развития, в частности при расстройстве аутистического спектра (РАС) будет очень отличаться. Так, уже с младенчества, дети с аутистическими расстройствами не реагируют на маму, близких или игрушки ни взглядом, ни двигательным оживлением, ни голосом (то что мы называем «комплексным оживлением» «комплексом оживления»). Им интереснее разглядывать свои пальчики чем играть с игрушкой. Их игра в принципе редко имеет понятный нам смысл, например, пересыпание, кручение, верчение, перекладывание предметов, постукивание. А часто и просто обнюхивание, облизывание, сосание игрушек. Детей с РАС чаще, чем здоровых малышей привлекают необычные и неигровые предметы (веревочки, крышки кастрюль, бумажки), необычные звуки (шуршащие, тихие), водопроводные краны, комнатные двери и двери шкафов. Они могут подолгу вертеть найденную на прогулке веточку, бумажку, тряпочку. Конечно, отобрать любимую мамину кастрюльку – за счастье любому сорванцу! Поэтому нужно видеть, как ребенок реагирует на попытки изменить игру, предложить что-то новое или совместное. Ребенок с РАС, скорее всего, отреагирует недовольством и даже злобой.

Чаще других игр, мамы детей с РАС замечают «Игру-упорядочивание»: малыш выстраивает игрушки в ряд или строит пирамиду вверх до бесконечности, бесцельно –пока она не развалится под собственным весом и может повторять это вновь и вновь. Психологи считают, что такие действия помогают детям еще глубже уйти в себя (что-то вроде нашей «взрослой» медитации). Еще у малышей с РАС можно увидеть, так называемый «феномен переслаивания».Так мы называем игры, в которых дети конструируют, собирают мозаики, паззлы, часто очень искусно, но непродуктивно и не творчески — так как просто повторяют одно и то же заученное действие, не умея и не желая его менять.

В возрасте 3-4 лет у детей, когда приходит время сложных сюжетно-ролевых игр, игр со сверстниками – отличия детей с РАС становятся, особенно, заметны. Ведь не понимая чужих эмоций (один из дефектов при аутизме) им с трудом удается заводить друзей и играть вместе, хотя они и не стремятся к одиночеству.

Что бы помочь малышу адаптироваться в нашем сложном мире, несмотря ни на какие его особенности развития, важно вовремя начать работу и обратится к специалистам. Ничего особенного для этого принимать не нужно, и тем более не имеет смысла паниковать и чрезмерно приглядываться к ребенку. Достаточно любить его и с удовольствием с ним играть. Поверьте, именно проводя время с ребенком регулярно и совместно, вы вовремя заметите любую его особенность. А дальше останется обратиться к специалистам. Например, к детским психологам или врачам-психиатрам в Пинске можно записаться по телефону 61-97-00.

Здоровья вам и вашим детям!