ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

День здоровья как день благодарности

07.04.2020 — Новости Здоровья | Днепровская правда (Дуюровно)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

День здоровья как день благодарности

Всемирный день здоровья отмечается 7 апреля, в день вступления в силу Устава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с целью обратить внимание людей на заботу о своем здоровье и о необходимости профилактики заболеваний.
Привлечь внимание общественности к вопросам здоровья и здравоохранения, скоординировать совместные действия, направленные на защиту здоровья и благополучия людей — это тема Всемирного дня здоровья ежегодно.
По данным ВОЗ ежегодно в мире умирает около 55 млн. человек.
Причинами являются: рак — 8 млн.; сахарный диабет — 3,4 млн.; инсульты и инфаркты — 17,2 млн.; болезни, связанные с курением — 5 млн.; чрезмерное употребление алкоголя — 3 млн.; пищевые отравления — 2 млн.
Эпидемия хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), основными факторами развития которых являются поведенческие и модифицируемые факторы риска: курение, низкая физическая активность, нерациональное питание, злоупотребление алкоголем, артериальная гипертония, повышение уровня сахара и холестерина в крови (гипергликемия и холестеринемия), стресс и др., становится лидирующей причиной смертности и инвалидности в большинстве стран мира, определяет глобальные приоритеты в сфере охраны здоровья населения. Около 2 млрд. людей в мире страдают ожирением, которое является причиной многих заболеваний.
Кроме того, Всемирная организация здравоохранения объявила 2020 год Международным годом работников сестринских и акушерских служб, поэтому мероприятия Всемирного дня здоровья, который отмечается 7 апреля — были посвящены жизненно важной роли медицинских сестер и акушерок в охране здоровья людей во всем мире. Что особенно актуально в нынешней ситуации.
В новостных лентах героями дня все чаще становятся эти медицинские работники, а на первых страницах глянцевых журналов впервые за всю историю появились фотографии медсестер различных подразделений: скорой помощи, реанимационного отделения, хосписа.
Тематика дня здоровья-2020 призвана побудить общественность по достоинству оценить работу медицинских сестер и акушерок и их вклад в оказание медицинской помощи, повысить привлекательность профессий медицинской сестры и акушерки в системе здравоохранения. Всемирная организация здравоохранения призывает: цените труд медицинских сестер и акушерок и выражайте им благодарность за вклад в охрану нашего здоровья.
Подготовила Елена КОРСАКОВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всемирный день здоровья отмечается 7 апреля, в день вступления в силу Устава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с целью обратить внимание
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Более 40 предприятий Брестской области наладили пошив многоразовых повязок для лица
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Здоровья

Свежие газеты

06.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
07.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Здоровья)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика