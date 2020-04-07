День здоровья как день благодарности

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Всемирный день здоровья отмечается 7 апреля, в день вступления в силу Устава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с целью обратить внимание людей на заботу о своем здоровье и о необходимости профилактики заболеваний.

Привлечь внимание общественности к вопросам здоровья и здравоохранения, скоординировать совместные действия, направленные на защиту здоровья и благополучия людей — это тема Всемирного дня здоровья ежегодно.

По данным ВОЗ ежегодно в мире умирает около 55 млн. человек.

Причинами являются: рак — 8 млн.; сахарный диабет — 3,4 млн.; инсульты и инфаркты — 17,2 млн.; болезни, связанные с курением — 5 млн.; чрезмерное употребление алкоголя — 3 млн.; пищевые отравления — 2 млн.

Эпидемия хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), основными факторами развития которых являются поведенческие и модифицируемые факторы риска: курение, низкая физическая активность, нерациональное питание, злоупотребление алкоголем, артериальная гипертония, повышение уровня сахара и холестерина в крови (гипергликемия и холестеринемия), стресс и др., становится лидирующей причиной смертности и инвалидности в большинстве стран мира, определяет глобальные приоритеты в сфере охраны здоровья населения. Около 2 млрд. людей в мире страдают ожирением, которое является причиной многих заболеваний.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения объявила 2020 год Международным годом работников сестринских и акушерских служб, поэтому мероприятия Всемирного дня здоровья, который отмечается 7 апреля — были посвящены жизненно важной роли медицинских сестер и акушерок в охране здоровья людей во всем мире. Что особенно актуально в нынешней ситуации.

В новостных лентах героями дня все чаще становятся эти медицинские работники, а на первых страницах глянцевых журналов впервые за всю историю появились фотографии медсестер различных подразделений: скорой помощи, реанимационного отделения, хосписа.

Тематика дня здоровья-2020 призвана побудить общественность по достоинству оценить работу медицинских сестер и акушерок и их вклад в оказание медицинской помощи, повысить привлекательность профессий медицинской сестры и акушерки в системе здравоохранения. Всемирная организация здравоохранения призывает: цените труд медицинских сестер и акушерок и выражайте им благодарность за вклад в охрану нашего здоровья.

Подготовила Елена КОРСАКОВА