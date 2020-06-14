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Виктор Черник уже 10 лет безвозмездно сдаёт кровь
14.06.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Виктор Юрьевич Черник – Почетный донор Республики Беларусь. Уже 10 лет он безвозмездно сдает кровь.
Как пришел на станцию переливания в первый раз, Виктор уже и не помнит: то ли объявление увидел, что требуются доноры крови, то ли за компанию с друзьями. Но это не важно, важно то, что человек безвозмездно сдает кровь, чем помогает нуждающимся в этом людям.
Одно время, вспоминает Виктор Юрьевич, доноров было достаточно, особенно тех, кто сдавал кровь за деньги, плюс у него самая распространенная группа крови – вторая положительная. А среди желающих сделать доброе дело безвозмездно очереди не наблюдалось. Так Виктор и решил пойти на эту процедуру без очереди. После первого раза был второй, потом третий, а вскоре появилась потребность сдавать кровь постоянно.
Отмечу, что кровь доноры сдают один раз в два месяца (на плазму чаще – один раз в 14 дней). Это нужно для того, чтобы не вводить человека в анемию, чтобы восстановился уровень гемоглобина. За один раз у донора берут 450 миллилитров крови.
В переводе с латинского донор (donare) означает дарить. Вот и Виктор Черник решил именно дарить кровь. Для него гораздо важнее сдавать кровь не ради заработка, а ради спасения чьей-то жизни. Первое время многие знакомые, друзья Виктора говорили ему, мол, зачем тебе это надо, ведь можно и за деньги. Но такое у него убеждение: если можешь сделать что-то безвозмездно, сделай это. Виктор Юрьевич считает, что поведение родителей отражается на судьбе детей, которых у него, к слову, двое. Поэтому и старается делать добрые дела. В том числе перечисляет деньги людям, когда видит просьбы о помощи, например, в Интернете, по телевизору.
К слову, и безвозмездным донорам полагается определенная компенсация: освобождение от работы с сохранением среднего заработка в день сдачи крови, потом еще один неоплачиваемый день отдыха, оплата питания до и после сдачи крови. Правда, Виктор никогда не брал выходной для прохождения этой процедуры. Самочувствие позволяло вернуться к работе без каких-либо последствий.
Виктор Черник – инженер-строитель, занят на строительстве дорог. Сейчас он трудится в России. Каждый раз, приезжая домой, он сдает кровь.
Оказывается, донорство – это не только благородно, но и полезно для самого донора. По словам специалистов, в нашем организме всегда происходит два глобальных процесса – рождение и отмирание клеток. Сдача крови помогает организму обновлять ее. Проведенные исследования показали, что у постоянных доноров повышен иммунитет. У них снижен риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также ин-фарктов и инсультов. Доноры и выглядят моложе. Это подтверждает и герой моего материала. Виктор Юрьевич рассказывает, что крайне редко бывает в поликлинике и на здоровье не жалуется. Он не курит, не злоупотребляет спиртным. Сдавать кровь безвозмездно планирует до тех пор, пока будет позволять здоровье.
Делать добрые дела можно разными способами. Виктор Черник выбрал такой путь – безвозмездного донорства.
Нина Александрова
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