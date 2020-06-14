Виктор Черник уже 10 лет безвозмездно сдаёт кровь

Источник материала: Полесская правда

Виктор Юрьевич Черник – Почетный донор Республики Беларусь. Уже 10 лет он безвозмездно сдает кровь.

Как пришел на станцию переливания в первый раз, Виктор уже и не помнит: то ли объявление увидел, что требуются доноры крови, то ли за компанию с друзьями. Но это не важно, важно то, что человек безвозмездно сдает кровь, чем помогает нуждающимся в этом людям.

Одно время, вспоминает Виктор Юрьевич, доноров было достаточно, особенно тех, кто сдавал кровь за деньги, плюс у него самая распространенная группа крови – вторая положительная. А среди желающих сделать доброе дело безвозмездно очереди не наблюдалось. Так Виктор и решил пойти на эту процедуру без очереди. После первого раза был второй, потом третий, а вскоре появилась потребность сдавать кровь постоянно.

– Был период, когда перерыв между донациями длился больше обычного, и мой организм словно требовал сдать кровь, – рассказывает Виктор Черник. – Мне было уже некомфортно. Возможно, сформировалась психологическая потребность в сдаче крови.

Отмечу, что кровь доноры сдают один раз в два месяца (на плазму чаще – один раз в 14 дней). Это нужно для того, чтобы не вводить человека в анемию, чтобы восстановился уровень гемоглобина. За один раз у донора берут 450 миллилитров крови.

В переводе с латинского донор (donare) означает дарить. Вот и Виктор Черник решил именно дарить кровь. Для него гораздо важнее сдавать кровь не ради заработка, а ради спасения чьей-то жизни. Первое время многие знакомые, друзья Виктора говорили ему, мол, зачем тебе это надо, ведь можно и за деньги. Но такое у него убеждение: если можешь сделать что-то безвозмездно, сделай это. Виктор Юрьевич считает, что поведение родителей отражается на судьбе детей, которых у него, к слову, двое. Поэтому и старается делать добрые дела. В том числе перечисляет деньги людям, когда видит просьбы о помощи, например, в Интернете, по телевизору.

К слову, и безвозмездным донорам полагается определенная компенсация: освобождение от работы с сохранением среднего заработка в день сдачи крови, потом еще один неоплачиваемый день отдыха, оплата питания до и после сдачи крови. Правда, Виктор никогда не брал выходной для прохождения этой процедуры. Самочувствие позволяло вернуться к работе без каких-либо последствий.

– По договоренности с работодателем, когда трудился в ОАО «Полесьегипроводхоз», я отлучался примерно на два часа, сдавал кровь и возвращался обратно.

Виктор Черник – инженер-строитель, занят на строительстве дорог. Сейчас он трудится в России. Каждый раз, приезжая домой, он сдает кровь.

Оказывается, донорство – это не только благородно, но и полезно для самого донора. По словам специалистов, в нашем организме всегда происходит два глобальных процесса – рождение и отмирание клеток. Сдача крови помогает организму обновлять ее. Проведенные исследования показали, что у постоянных доноров повышен иммунитет. У них снижен риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также ин-фарктов и инсультов. Доноры и выглядят моложе. Это подтверждает и герой моего материала. Виктор Юрьевич рассказывает, что крайне редко бывает в поликлинике и на здоровье не жалуется. Он не курит, не злоупотребляет спиртным. Сдавать кровь безвозмездно планирует до тех пор, пока будет позволять здоровье.

Делать добрые дела можно разными способами. Виктор Черник выбрал такой путь – безвозмездного донорства.

Справка ПП: С 1 по 14 июня в Беларуси проводится информационно-образовательная акция «Всемирный день донора крови» под лозунгом ВОЗ «Сдавать кровь во имя здорового мира». Филиал «Станция переливания крови» УЗ «Пинская центральная поликлиника» ежегодно принимает участие в проведении акций, приуроченных ко Всемирному дню донора. Наиболее активным участником акции является учащаяся молодежь. Также большой вклад в развитие безвозмездного донорства вносят медицинские работники, педагоги, представители военизированных структури трудовых коллективов предприятий Пинского региона. За истекший период 2020 года на нашей станции зарегистрировано более 2 тысяч кроводач, из них 40% безвозмездные. В филиале активно применяется такой способ заготовки крови, как забор крови в выездных условиях. За 5 месяцев проведено 28 выездных акций, в которых приняли участие 463 человека. Благодаря совместной работе доноров и сотрудников филиала за 5 месяцев заготовлено, переработано и передано в больничные организации здравоохранения 2 177 литров цельной крови, 1 200 литров плазмы и 223 дозы тромбоцитов, что помогло спасти чьи-то жизни.



Нина Александрова

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