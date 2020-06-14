Один донор спасает три жизни

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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14 июня 2004 года прошел первый День донора, через год праздник был утвержден на 58-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве. Была установлена постоянная дата празднования — 14 июня.

Она была выбрана не случайно. В этот день родился австрийский врач и иммунолог Карл Ландштейнер (1868 — 1943), который в 1930 году был удостоен Нобелевской премии за открытие групп крови у человека. В Беларуси служба крови сформировалась в 1932 году, когда был создан Институт переливания крови.





В Несвижском районе отделение переливания крови было открыто 1 ноября 1973 года. С октября 2014 года оно функционирует на базе Городейской ГБ, в январе 2020 года переименовано в межрайонное отделение трансфузиологии. В донорской базе отделения 1500 доноров, из них активных постоянных доноров — 600 человек. Это жители Несвижского и Клецкого районов. За время функционирования отделения освоены и внедрены новые технологии заготовки (отмытые эритроциты, лейкодеплецированные эритроциты, обедненные лейкоцитами), переработки и хранения крови ее компонентов (увеличен срок карантинизации свежезамороженной плазмы с 3 до 6 месяцев). На протяжении этих лет сотрудники отделения строго соблюдают принципы организации безопасного донорства и качества заготавливаемых компонентов и препаратов крови.

Доноры, сдавшие кровь не менее 40 донаций, плазму — не менее 80 донаций, награждаются знаком отличия Министерства здравоохранения Республики Беларусь «Почетный донор Республики Беларусь». В 2019 году звание «Почетный донор Республики Беларусь» получили 23 донора. Выражаем благодарность С.С. Корсаку, Л.Е. Грибович, Е.А. Шуста, Л.А. Лях, Н.П. Дуброва, И.С. Шитько и другим.

В целях привлечения к донорскому движению в течение года проходят акции добровольной заготовки крови. Хотелось бы высказать слова благодарности руководству и сотрудникам Несвижского РОВД, Несвижского РОЧС. Сотрудники этих ведомств активно откликаются на проводимые мероприятия и добровольно делятся своей кровью. Ведь спасать людей — это их призвание! Впервые в 2019 году присоединились к донорскому движению 55 человек; всего 1125 доноров сдали кровь, 310 из них — безвозмездно. Из числа активных постоянных доноров хотелось бы отметить А.А. Шевченко, Н. Н. Корсак, А.В. Шубина, Ж.А. Андросик, А.Л. Антонович, Н.В. Прусскую.

Доноры — это разные люди, это разные судьбы, схожие в одном — готовы отдать для спасения чужой, незнакомой жизни частицу себя — свою кровь. Миллионы людей обязаны своей жизнью тем, кого никогда не видели — донорам. Донорство крови (от латинского donare — «дарить») — это добровольная сдача крови или ее компонентов. Кровь не должна становиться коммерческим продуктом. Когда донорство крови является источником материальной выгоды, возрастает риск привлечения в донорство людей, нуждающихся в деньгах. Именно по этой причине добровольные доноры являются основой безопасности крови. Они уверены в своем здоровье и качестве своей крови, идут на это добровольно и осознанно. Кровь используется в виде трансфузии (переливания) реципиенту, при производстве компонентов крови, лекарственных средств, медицинских изделий, в научно-исследовательских целях.

Аналогов донорской крови — нет! Искусственные заменители дорогие, имеют побочные эффекты, не способны воспроизвести все функции крови в организме. Донорская кровь практически незаменима при лечении жертв аварий, катастроф, пациентов с заболеваниями крови, онкологических больных, при сложных оперативных вмешательствах, тяжелых родах. Каждый третий житель Земли хоть раз в жизни нуждается в переливании донорской крови.

Сегодня из-за сложной эпидемиологической ситуации многие больницы испытывают нехватку доноров. Между тем необходимость в донорской крови не уменьшилась. Пандемия не остановила жизнь. Люди продолжаю болеть, врачи проводят экстренные операции, невозможно отложить роды, случаются дорожно-транспортные происшествия, и переливание крови таким людям жизненно необходимо. В нашей стране каждый здоровый гражданин (в возрасте от 18 лет до 60, не имеющий хронических заболеваний) имеет возможность приобщиться к донорскому движению. Кровь — это бесценный дар природы! Ведь для многих нуждающихся это единственный шанс выжить и выздороветь.

День донора по значимости можно сравнить с Днем медика. Доноры, как и медики, проживают свою жизнь во имя других людей, даруют счастье жить. Сегодня мы говорим большое спасибо всем донорам, особенно тем, кто решил отдать свою кровь пациенту, не получая материального вознаграждения. Вы готовы спасти жизнь ребенка, взрослого независимо от своего социального статуса и финансового уровня. Благодаря вам, на Земле живет много людей, победивших болезни, и в каждой их победе есть капля вашей крови.

С праздником вас, доноры! Желаю, чтобы гемоглобин никогда не падал, эритроциты и тромбоциты были в норме, а счастье за сделанное вами добро — бесконечным! Главное: ДОНОР может подарить еще один день рождения, еще один шанс…

Наталия МАЛЕЦ,

врач-трансфузиолог,

заведующий межрайонным

отделением трансфузиологии

УЗ «Несвижская ЦРБ».