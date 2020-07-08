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ВОЗ допускает, что коронавирус распространяется не только с кашлем и чиханием. А как же ещё?

08.07.2020 12:44 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Всемирная организация здравоохранения признала наличие доказательств того, что COVID-19 может распространяться с мелкими каплями, выдыхаемыми человеком. Аэрозоль из таких капель может сохраняться в воздухе длительное время.

ВОЗ допускает, что коронавирус распространяется не только с кашлем и чиханием. А как же ещё?

Фото: Unsplash.com

До сих пор организация считала основным способом распространения вируса крупные капли, выбрасываемые при чихании и кашле. Эти капли быстро оседают на поверхности, именно на этом была основана рекомендация чаще мыть руки.

Ранее в открытом письме 200 ученых обвинили ВОЗ в том, что она недооценивает роль аэрозольного способа передачи в распространении вируса.

Передачу вируса по воздуху нельзя игнорировать в рамках борьбы с пандемией, заявила вечером в среду технический директор ВОЗ по контролю над распространением заболеваний Бенедетта Аллегранци.

По словам Аллегранци, имеющиеся данные не исключают возможности того, что переносимые по воздуху капли могут быть источником заражения в условиях массовых скоплений людей, а также в закрытых и плохо вентилируемых помещениях.

В беседе с агентством Рейтер химик Хосе Хименес из Университета Колорадо, подписавший письмо, сказал, что ученые хотели привлечь внимание к потенциально опасным обстоятельствам.

«Мы хотели, чтобы они признали, что свидетельства этого есть. Это не нападение на ВОЗ. Это научный спор, но мы решили сделать его публичным, потому что они не хотели выслушать наши доказательства, хотя мы не раз говорили с ними», — сказал он.

 
 
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  Всемирная организация здравоохранения признала наличие доказательств того, что COVID-19 может распространяться с мелкими каплями, выдыхаемыми человеком. Аэрозоль...
 
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