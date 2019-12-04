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Белоруска попала в список молодых предпринимателей от Forbes

05.12.2019 11:46 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Уроженка Беларуси, 27-летняя Мария Дмитрук попала в список «Топ-30 предпринимателей до 30 лет» в сфере производства и индустрии («30 under 30 — 2020»).

Белоруска попала в список молодых предпринимателей от Forbes
Фото личный архив Марии Дмитрук / Facebook

В описании указывается, что «белорусская иммигрантка» Мария Дмитрук стала соучредителем Prodsmart в 2018 году — эта компания предоставляет программное обеспечение для управления производством на базе смартфонов, которое помогает малым и средним предприятиям производить продукты «быстрее, эффективнее и с меньшими затратами».

Организация предоставляет небольшим фирмам доступ к передовому программному обеспечению для управления производством, которое используют крупные производители. Prodsmart привлек 5 миллионов долларов и ожидает, что выручка составит 2,3 миллиона долларов в 2020 году.

Известно, что Мария родилась в Минске, но в подростковом возрасте переехала в Сан-Франциско, где и живет сейчас.

 
Теги: Минск
 
 
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Уроженка Беларуси, 27-летняя Мария Дмитрук попала в список «Топ-30 предпринимателей до 30 лет» в сфере производства и индустрии («30 under 30 — 2020»).
 
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