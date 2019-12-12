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Microsoft анонсировала консоль нового поколения - Xbox Series X

13.12.2019 09:42 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Microsoft анонсировала игровую консоль следующего поколения — Xbox Series X. В продажу гаджет поступит осенью 2020 года.

Microsoft анонсировала консоль нового поколения - Xbox Series X

Новая Series X получила довольно нетипичный для игровых приставок дизайн — аппарат выполнен в форме башни. Топ-менеджер Microsoft, пишет TJournal, объяснил это тем, что при такой форме снижается уровень издаваемого приставкой шума. Впрочем, при желании консоль получится установить и в горизонтальном положении.

The Verge добавляет, что устройство работает на базе процессоре AMD Zen 2, за графику отвечает Radeon Vega. Кроме того, для хранения данных в консоли используется накопитель NVMe SSD, что будет способствовать сокращению времени загрузки игр и других приложений. Все это, по словам компании, делает Xbox Series X в четыре раза производительнее нынешнего Xbox One X.

Microsoft продемонстрировала и один из первых эксклюзивов для приставки — игру Senua’s Saga: Hellblade II, которая разработана на движке Unreal Engine 4. Впрочем, точная дата выхода игры пока не раскрывается. Xbox Series X также будет поддерживать игры от предыдущих поколений Xbox благодаря технологии обратной совместимости. А еще в комплект с новой приставкой добавят улучшенный геймпад.

Напомним: компания Sony также планирует выпустить свою новую игровую консоль — PlayStation 5 — ближе к рождественским праздникам в 2020 году. Устройство получит SSD-накопитель и улучшенный геймпад.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние игровые приставки:

 
 
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Microsoft анонсировала игровую консоль следующего поколения — Xbox Series X. В продажу гаджет поступит осенью 2020 года.
 
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