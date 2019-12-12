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Microsoft анонсировала консоль нового поколения - Xbox Series X
13.12.2019 09:42 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Microsoft анонсировала игровую консоль следующего поколения — Xbox Series X. В продажу гаджет поступит осенью 2020 года.
Новая Series X получила довольно нетипичный для игровых приставок дизайн — аппарат выполнен в форме башни. Топ-менеджер Microsoft,
The Verge
Microsoft продемонстрировала и один из первых эксклюзивов для приставки — игру Senua’s Saga: Hellblade II, которая разработана на движке Unreal Engine 4. Впрочем, точная дата выхода игры пока не раскрывается. Xbox Series X также будет поддерживать игры от предыдущих поколений Xbox благодаря технологии обратной совместимости. А еще в комплект с новой приставкой добавят улучшенный геймпад.
Напомним: компания Sony также
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Microsoft анонсировала игровую консоль следующего поколения — Xbox Series X. В продажу гаджет поступит осенью 2020 года.
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