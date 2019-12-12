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Что следует знать про контактные линзы?
13.12.2019 09:20 — Новости Hi-Tech | Сетевые решения
Источник материала: Сетевые решения<img src="https://mir-linz.com.ua/mediacontent/images/product-1864/_resampled/SetWidth255-acuvue-oasys-for-astigmatism.jpg" width=200 alt="https://mir-linz.com.ua/one-day" style="float: left; margin: 10px;">
<p>В сегодняшнем мире внушительное количество современных граждан пользуются контактной оптикой для коррекции собственного зрения – сейчас насчитывают во всем мире приблизительно сто двадцать пять миллионов человек, носящих линзы. Ни для кого не является секретом, что с тех пор, как в жизнь представителей современного общества вошли многочисленные технические средства и мобильные гаджеты, активное применение которых в процессе рабочей деятельности либо учебы оказывает плохое влияние на зрение пользователей, вопрос о выборе наиболее подходящего средства для его коррекции и улучшения зрения стоит достаточно остро. Про виды контактных линз можно подробнее узнать на сайте <a href="https://mir-linz.com.ua/one-day">https://mir-linz.com.ua/one-day</a>. </p>
<p>Очень часто те пользователи, которые нуждаются в улучшении зрения, отдают предпочтение именно представленным инструментам коррекции зрения, несмотря на тот факт, что многие все-таки боятся отойти от традиционного применения обычных очков и принять решение в пользу покупки и ношения контактных средств. Потребность перейти на контактную оптику связана с такими причинами, как: </p>
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<li>комфортность ведения активного жизненного образа и максимальное удобство занятий спортом; </li>
<li>для многих пользователей имеет огромное значение вопрос эстетики, это значит, что далеко не всем приходится по душе собственная внешность во время ношения обычных очков; </li>
<li>имеется желание быть как все и иметь естественное зрение, то есть не носить ограничивающие очки. </li>
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<h2>Особенности линз-однодневок</h2>
<p>Такие инструменты коррекции зрения, как контактные линзы, уже в настоящее время имеют многочисленность заметных достижений, который с каждым разом все больше привлекают современных покупателей. Одним из последних достижений считаются однодневные линзы. Такие изделия имеют следующие преимущества:</p>
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<li>однодневная контактная оптика не нуждается в применении контейнеров и спецрастворов;</li>
<li>контактные линзы на один день гарантируют более четкое зрение, а также не вызывают чувства дискомфорта во время их ношения. Такие изделия отличаются мягкостью, в связи с чем не вызывают чувства наличия инородного тела в глазу. Вдобавок они крайне тонкие;</li>
<li>однодневные линзы не требуют особенного ухода за собой, ведь после их ношения они отправляются в мусорку. Оптика на один день подходит молодым людям, компьютерщикам, спортсменам, а также бизнесменам и всем тем, у кого отсутствует время на то, чтобы сидеть на одном месте. </li>
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<img src="https://mir-linz.com.ua/mediacontent/images/product-1864/_resampled/SetWidth255-acuvue-oasys-for-astigmatism.jpg" width=200 alt="https://mir-linz.com.ua/one-day" style="float: left; margin: 10px;"><p>В сегодняшнем мире...
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