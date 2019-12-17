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Простая загадка на выходные: как посчитать число клеток на шахматной доске
13.12.2019 07:50 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Очередная пятничная загадка будет касаться того, что мы любим. А любим мы шахматы. И стартапы (даже те, которые не взлетают). Поэтому сегодня будет про шахматы и стартапы. Как обычно, задачка несложная, но подумать есть над чем.
Итак, некий мудрый айтишник придумал стартап. Правда, не особо сложный — он «переизобрел» шахматы, вот только квадратная доска в этой игре была другого размера.
Известно, что белых клеток на ней было ровно 40. Попробуйте угадать и обосновать, сколько черных клеток было на этой же доске.
Ответ
41.
Решение
Казалось бы, на первый взгляд все просто: сколько белых клеток, столько и черных (именно такое соотношение на обычной шахматной доске 8х8 — на ней 32 белых и 32 черных клетки). Но в этом случае мы видим, что тогда на доске будет 80 клеток — из этого числа нельзя извлечь целый квадратный корень, то есть доска оказывается не квадратной.
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Очередная пятничная загадка будет касаться того, что мы любим. А любим мы шахматы. И стартапы (даже те, которые не взлетают). Поэтому сегодня будет про шахматы...
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