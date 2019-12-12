Что подарить родственникам и друзьям на Новый год, если есть только 100 рублей

Источник материала: IT.Tut.by

До наступления Нового года осталось уже не так много времени — лучше не затягивать и приступить к выбору подарков уже сейчас. Сегодня поговорим, какие гаджеты и другие «умные» устройства выбрать, если бюджет ограничен примерно 100 рублями.

Фитнес-браслеты



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Смарт-браслеты, наверное, один из самых очевидных и вместе с тем полезных подарков. Ведь независимо от того, занимается человек спортом или нет, устройство может ему пригодиться — большинство моделей, кроме фитнес-функций, также позволяет отображать на экране уведомления со смартфона, переключать на нем музыку или, например, будить владельца по утрам.

Популярностью традиционно пользуются устройства от Xiaomi — Mi Band 3 и Mi Band 4 . В четвертой версии увеличили диагональ экрана и сделали его цветным. Из других особенностей — улучшенный 6-осевой акселерометр и Bluetooth пятой версии в Mi Band 4. Кроме того, с Mi Band 4 можно плавать в бассейне. В остальном устройства схожи.

Как альтернативу можно рассмотреть, допустим, фитнес-браслет от Honor под названием Band 5 . В актив устройства также входит цветной дисплей и возможность плавания без ныряния. В остальном отличий от названных выше браслетов Xiaomi немного — устройства обоих брендов умеют отслеживать показатели физической активности пользователя, а также отображают уведомления и могут изменять циферблаты.

Беспроводные наушники



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Давайте честно: приобретение проводных наушников сегодня оправданно, только если вы слушаете музыку в формате FLAC на специальном проигрывателе (не смартфоне) — в этом случае разница в звучании с «беспроводом» будет хорошо заметна.

Но если вы не считаете себя аудиофилом и ограничиваетесь стриминг-сервисами вроде «Яндекс.Музыки» или Apple Music, то и качества обычных беспроводных Bluetooth-наушников вам, скорее всего, будет достаточно. Из устройств начального ценового диапазона выделяются, судя по рейтингу популярности в нашем регионе на Kupi.TUT.BY, JBL E25BT и Xiaomi Redmi AirDots .

К достоинствам первой модели пользователи относят «приличный за свои деньги звук» и наличие микрофона. К недостаткам — неудобные кнопки управления. В случае с гарнитурой Xiaomi из плюсов выделяют невысокую цену и хорошее качество сборки, радует наличие басов. Минусы: не самый удобный зарядный кейс.

Внешний аккумулятор

Долго рассказывать о пользе внешних аккумуляторов особого смысла нет — подзарядить смартфон, планшет или даже ноутбук может понадобится в любой момент. На наш взгляд, выбирать модели с объемом меньше 10 000 мАч не стоит. Кроме того, устройство должно поддерживать технологию ускоренной подзарядки. Ниже — несколько моделей, отвечающих требованиям выше:

Что еще можно подарить



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Устройства выше, скорее всего, пригодятся большинству пользователей независимо от того, чем они занимаются или увлекаются. Но если вы точно знаете, чем получится порадовать близкого человека, выбор становится проще.

Автомобилистам, например, можно презентовать видеорегистратор. Вот несколько моделей, которые часто выбирают в нашем каталоге. Все они могут вести запись в разрешении Full HD с увеличенным углом обзора (от 120−130 градусов):

Для геймера хорошим подарком станет, например, беспроводной геймпад от PlayStation 4 или Xbox One. Их также получится подключить к игровому ПК под управлением операционной системы Windows 10: