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Влад Бумага завел третий YouTube-канал с «опытами и экспериментами»
16.12.2019 16:33 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Мы ранее
Влад Бумага основал свой первый канал «А4» на YouTube 29 ноября 2014 года. В этот же день он выложил свое первое видео «Когда мамы нет дома». Первым успешным видео парня стал вайн про Ice Bucket Challenge, затем последовал выход ролика «24 часа в батутном центре», который набрал более десяти миллионов просмотров.
В августе блогер был
21 октября 2019-го Влад зарегистрировал два новых канала — уже упомянутый «Головной рис» (около 530 тысяч подписчиков) и «А5» (688 тысяч подписчиков). Но первое видео на канале «А5» появилось лишь несколько дней назад.Пока на канале два эксперимента. В одном Влад испытывает, что будет, если смешать колу с «ментосом», а во втором засовывает хлопушку в аквариум.
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Мы ранее рассказывали, что популярный видеоблогер Влад Бумага завел второй YouTube-канал под названием «Головной Рис», где публикует головоломки и загадки. Теперь...
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