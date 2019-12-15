Источник материала: IT.Tut.by

Мы ранее рассказывали , что популярный видеоблогер Влад Бумага завел второй YouTube-канал под названием «Головной Рис» , где публикует головоломки и загадки. Теперь появился третий канал блогера под названием «А5» . «Здесь вы найдете невероятные эксперименты, крутые опыты и многое другое!», — говорится в описании.



Влад Бумага. Фото: a4omg / Instagram

Влад Бумага основал свой первый канал «А4» на YouTube 29 ноября 2014 года. В этот же день он выложил свое первое видео «Когда мамы нет дома». Первым успешным видео парня стал вайн про Ice Bucket Challenge, затем последовал выход ролика «24 часа в батутном центре», который набрал более десяти миллионов просмотров.

В августе блогер был награжден «бриллиантовой кнопкой» — ее получают каналы, достигшие 10 миллионов подписчиков. Она делается из серебряной вставки с куском кристалла в форме кнопки воспроизведения YouTube. Сейчас у канала «А4» 13,5 миллиона подписчиков.

21 октября 2019-го Влад зарегистрировал два новых канала — уже упомянутый «Головной рис» (около 530 тысяч подписчиков) и «А5» (688 тысяч подписчиков). Но первое видео на канале «А5» появилось лишь несколько дней назад.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Влад Бумага завел третий YouTube-канал с «опытами и экспериментами» Мы ранее рассказывали, что популярный видеоблогер Влад Бумага завел второй YouTube-канал под названием «Головной Рис», где публикует головоломки и загадки. Теперь...

Пока на канале два эксперимента. В одном Влад испытывает, что будет, если смешать колу с «ментосом», а во втором засовывает хлопушку в аквариум.