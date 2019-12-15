ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Влад Бумага завел третий YouTube-канал с «опытами и экспериментами»

16.12.2019 16:33 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Мы ранее рассказывали, что популярный видеоблогер Влад Бумага завел второй YouTube-канал под названием «Головной Рис», где публикует головоломки и загадки. Теперь появился третий канал блогера под названием «А5». «Здесь вы найдете невероятные эксперименты, крутые опыты и многое другое!», — говорится в описании.

Влад Бумага завел третий YouTube-канал с «опытами и экспериментами»
Влад Бумага. Фото: a4omg / Instagram

Влад Бумага основал свой первый канал «А4» на YouTube 29 ноября 2014 года. В этот же день он выложил свое первое видео «Когда мамы нет дома». Первым успешным видео парня стал вайн про Ice Bucket Challenge, затем последовал выход ролика «24 часа в батутном центре», который набрал более десяти миллионов просмотров.

В августе блогер был награжден «бриллиантовой кнопкой» — ее получают каналы, достигшие 10 миллионов подписчиков. Она делается из серебряной вставки с куском кристалла в форме кнопки воспроизведения YouTube. Сейчас у канала «А4» 13,5 миллиона подписчиков.

21 октября 2019-го Влад зарегистрировал два новых канала — уже упомянутый «Головной рис» (около 530 тысяч подписчиков) и «А5» (688 тысяч подписчиков). Но первое видео на канале «А5» появилось лишь несколько дней назад.

Пока на канале два эксперимента. В одном Влад испытывает, что будет, если смешать колу с «ментосом», а во втором засовывает хлопушку в аквариум.
 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы ранее рассказывали, что популярный видеоблогер Влад Бумага завел второй YouTube-канал под названием «Головной Рис», где публикует головоломки и загадки. Теперь...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Эксперты назвали самые ненадежные пароли в мире
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Радзiма
16.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика