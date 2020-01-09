ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Samsung выпустит раскладушку с гибким экраном. Вот как она будет называться

10.01.2020 09:48 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Во время выставки CES 2020 в Лас-Вегасе (США) компания Samsung анонсировала несколько новых устройств, включая практически безрамочный 8K-телевизор и робота-помощника Ballie. Впрочем, на закрытой презентации представители компании говорили и о грядущем анонсе флагманских смартфонов, среди которых появится и следующая версия устройства со сгибаемым экраном. Ресурс Gizmochina со ссылкой Aju News рассказал, как аппарат будет называться.

Samsung выпустит раскладушку с гибким экраном. Вот как она будет называться

По словам издания, генеральный директор Samsung Electronics Донг Джин Ко (DJ Koh) заявил: смартфон со сгибаемым дисплеем назовут Galaxy Bloom. Он будет выполнен в форме раскладушки, как и предполагалось ранее, и сможет вести запись видео в разрешении 8K. При создании его дизайна якобы вдохновлялись продукцией известного бренда косметики Lancome. Из этого Gizmochina делает вывод, что Bloom может быть нацелен на женскую аудиторию в возрасте около 20 лет.

Еще одна ожидаемая особенность Galaxy Bloom — экран, прикрытый сверхтонким стеклом, а не пластиком, как в нынешнем Galaxy Fold. Кроме того, Bloom будет доступен как в версиях с 4G, так и LTE/5G. Кроме того, подтверждено название преемников смартфонов Galaxy S10. Ими станут Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra. Последний получит 100-мегапиксельную камеру и также сможет записывать 8K-видео.

Презентация новинок пройдет 11 февраля в Сан-Франциско (США).

Смотрите, сколько у нас стоят другие аппараты Samsung:

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время выставки CES 2020 в Лас-Вегасе (США) компания Samsung анонсировала несколько новых устройств, включая практически безрамочный 8K-телевизор и робота-помощника...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Все серьезно: SimilarWeb назвал предпочтения беларуских пользователей интернета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
10.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика