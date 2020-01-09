Samsung выпустит раскладушку с гибким экраном. Вот как она будет называться

Источник материала: IT.Tut.by

Во время выставки CES 2020 в Лас-Вегасе (США) компания Samsung анонсировала несколько новых устройств, включая практически безрамочный 8K-телевизор и робота-помощника Ballie . Впрочем, на закрытой презентации представители компании говорили и о грядущем анонсе флагманских смартфонов, среди которых появится и следующая версия устройства со сгибаемым экраном. Ресурс Gizmochina со ссылкой Aju News рассказал , как аппарат будет называться.

По словам издания, генеральный директор Samsung Electronics Донг Джин Ко (DJ Koh) заявил: смартфон со сгибаемым дисплеем назовут Galaxy Bloom. Он будет выполнен в форме раскладушки, как и предполагалось ранее, и сможет вести запись видео в разрешении 8K. При создании его дизайна якобы вдохновлялись продукцией известного бренда косметики Lancome. Из этого Gizmochina делает вывод, что Bloom может быть нацелен на женскую аудиторию в возрасте около 20 лет.

Еще одна ожидаемая особенность Galaxy Bloom — экран, прикрытый сверхтонким стеклом, а не пластиком, как в нынешнем Galaxy Fold. Кроме того, Bloom будет доступен как в версиях с 4G, так и LTE/5G. Кроме того, подтверждено название преемников смартфонов Galaxy S10. Ими станут Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra. Последний получит 100-мегапиксельную камеру и также сможет записывать 8K-видео.

Презентация новинок пройдет 11 февраля в Сан-Франциско (США).

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