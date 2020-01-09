Градусник от Xiaomi оценили в 10 долларов

Источник материала: IT.Tut.by

Xiaomi под брендом MIJIA представила цифровой градусник Digital Thermometer. Об этом пишет Gizmochina.





Устройство позволяет мерить температуру тела как в подмышечной впадине, так и в полости рта. В наличие также большой LCD-дисплей, размером примерно с USB-флешку. Есть два режиме измерения температуры — быстрый и более детальный. На первый уходит около 30 секунд, на второй — не менее пяти минут.

Digital Thermometer можно синхронизировать со смартфоном через специальное приложение, чтобы вести учет каждого из членов семьи (до девяти человек). Если у кого-либо резко повысится температура, то в приложении изменится цвет.

В продажу в Китае устройство поступит 10 января по цене 10 долларов.

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