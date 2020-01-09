|
Градусник от Xiaomi оценили в 10 долларов
10.01.2020 10:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Xiaomi под брендом MIJIA представила цифровой градусник Digital Thermometer. Об этом
Устройство позволяет мерить температуру тела как в подмышечной впадине, так и в полости рта. В наличие также большой LCD-дисплей, размером примерно с USB-флешку. Есть два режиме измерения температуры — быстрый и более детальный. На первый уходит около 30 секунд, на второй — не менее пяти минут.
Digital Thermometer можно синхронизировать со смартфоном через специальное приложение, чтобы вести учет каждого из членов семьи (до девяти человек). Если у кого-либо резко повысится температура, то в приложении изменится цвет.
В продажу в Китае устройство поступит 10 января по цене 10 долларов.
Смотрите, сколько у нас стоят другие гаджеты Xiaomi:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Xiaomi под брендом MIJIA представила цифровой градусник Digital Thermometer. Об этом пишет Gizmochina.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)