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Инсайдер рассказал, чего ожидать от Apple в 2020 и 2021 годах

30.01.2020 09:43 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Известный точными прогнозами аналитик Минг-Чи Куо рассказал, какие устройства Apple представит в первой половине 2020 года, а также каким может оказаться один из смартфонов производителя 2021 года. Об этом пишет MacRumors.

Инсайдер рассказал, чего ожидать от Apple в 2020 и 2021 годах
Предполагаемый iPhone с экраном на 4,7 дюйма

Куо написал, что ожидает появления «4,7-дюймового iPhone с LCD-экраном, новых iPad Pro, MacBook Pro/Air, небольшую станцию беспроводной подзарядки, UWB-метку и высококлассные Bluetooth наушники». Что известно об этих гаджетах:

  • 4,7-дюймовый iPhone: устройство выполнят в дизайне iPhone 8, оснастят экраном с LCD-матрицей, клавишей Home со сканером отпечатков пальцев, процессором Apple A13 Bionic и 3 ГБ оперативной памяти. Девайс представят в марте по стартовой цене в 399 долларов в США;
  • Обновленные iPad Pro: планшеты оборудуют тройными основными камерами для улучшенной поддержки технологий дополненной реальности (AR);
  • Обновленный MacBook Pro/Air: непонятно, какую именно модель имел в виду Куо. Но раньше заявлялось, что компания готовит следующий 13-дюймовый MacBook Pro с клавиатурой по типу таковой в 16-дюймовой модели;
  • UWB-метка: это небольшое устройство получится использовать для определения точного расположения других предметов. В случае их потери метка сообщит об этом владельцу;
  • Высококлассные наушники: пока не ясно, выпустят их под брендом Apple или Beats, но подключаться к другим устройствам они будут по Bluetooth. Важно, что речь идет не о «капельках», а о больших наушниках на все ухо;
  • Маленькая беспроводная зарядка: подробностей об устройстве пока нет, ведь проект AirPower в прошлом году был отменен.

Куо также отметил, что одним из самых неприятных сценариев для Apple может стать задержка в цепочке поставок из-за распространяющегося коронавируса в Китае. В таком случае запуск описанных выше девайсов отложат — но, скорее всего, этого не случится.

А еще Куо заявил, что в 2021 году Apple может представить еще один «бюджетный» смартфон со сканером отпечатков пальцев, интегрированном в клавишу питания на боковой грани смартфона. При этом экран устройства все также будет выполнен по технологии LCD, а не OLED.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные iPhone:

 
 
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Известный точными прогнозами аналитик Минг-Чи Куо рассказал, какие устройства Apple представит в первой половине 2020 года, а также каким может оказаться один...
 
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