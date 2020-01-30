Студенты придумали мобильное приложение для медиков, которое поможет им в чрезвычайных ситуациях

Источник материала: IT.Tut.by

Не так давно на конкурсе Social Weekend победил проект из БГМУ «Колибри».

Это приложение призвано упорядочить и повысить эффективность действий медицинских работников в чрезвычайных ситуациях. 42.TUT.BY пообщался с командой, придумавшей и разрабатывающей «Колибри».





Приложение «для грамотных решений» на месте трагедии

Пилотную версию мобильного приложения «Колибри», которое призвано помочь медикам обеспечить «преемственность между этапами оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях», была разработана слушателем военно-медицинского факультета в УО БГМУ Иваном Каршакевичем под руководством преподавателя кафедры организации медицинского обеспечения войск и экстремальной медицины доцента Юрия Соколова. Идейным вдохновителем участия в конкурсе Social Weekend явилась Бажена Курзова, студентка 5-го курса медико-профилактического факультета БГМУ.

Идея создать это приложение родилась во время одного из заседаний научного студенческого кружка. Сначала диалоговые окна программы рисовали на бумаге («календарике, изображавшем телефон»), а затем отсматривали получившееся с научным руководителем.

— Некоторые, казалось бы, простые моменты требовали достаточно много времени, — поясняет Иван Каршакевич. — Например, в одном из шагов сортировочного алгоритма необходимо проводить подсчет количества вдохов и выдохов в минуту. И мы лишь спустя какое-то время поняли, что для этого нужен секундомер.

Спустя некоторое время после начала работы молодые ученые решили попробовать свои силы в конкурсе Social Weekend.

— Конкурс — это очень продуктивное и интересное мероприятие. Благодаря Social Weekend мы получили юридическую поддержку. Это, пожалуй, самое важное, появилась уникальная возможность посотрудничать со специалистами EPAM, чтобы вместе реализовать на практике нашу научную идею в форме программного продукта, который можно использовать в реальных условиях, — отмечает Иван.

Научная идея на новой технологии

— Изначально идеей было разработать программное обеспечение, позволяющее одномоментно отслеживать медицинскую обстановку на всех этапах оказания помощи пораженным при ЧС: место трагедии, служба скорой медицинской помощи, приемные отделения учреждений здравоохранения. Однако сейчас основные усилия сосредоточены на разработке приложения на базе Android, помогающего принимать грамотные организационные решения в оказании помощи на месте трагедии. Предполагается, что конечный программный продукт будет полезен медицинским работникам, — рассказывает Юрий Соколов.

Предполагается, что софт от белорусских медиков и разработчиков должен помочь медработникам сориентироваться на месте происшествия. Программа поможет быстро оценить состояние пострадавших, принять правильное и обоснованное решение, в какой очередности оказывать первую и экстренную медицинскую помощь, а также эвакуировать их в учреждения здравоохранения.



Слева направо: Юрий Соколов и Иван Каршакевич

— Пилотный проект программы предполагает включать в себя несколько модулей: «регистрация», «паспортная часть», «диагностика», «помощь», «сортировка», «эвакуация», «особые отметки». Врачебный и средний медицинский персонал будет иметь свой индивидуальный код, исключающий занесение некорректной информации о пораженном лице человеком, не имеющим медицинского образования. Врач получает неограниченный доступ ко всем модулям программы и может корректировать все ранее принятые решения. Отдельно бы хотелось остановиться на сортировочном модуле, — продолжает Иван. — По сути, сортировка раненых и пораженных — это один из основных инструментов управления медицинскими последствиями ЧС: аварий и катастроф на производстве, дорожно-транспортных происшествий, террористических актов и тому подобных печальных событий.

За основу была взята наиболее распространенная сортировочная шкала.

— В 1983 году в США исследователи Hoag Hospital совместно со спасателями пожарного отдела Ньюпорт-Бич (Тhe Newport Beach, California Fire Department) разработали наиболее применяемый на сегодняшний день сортировочный алгоритм START, — продолжает Юрий Соколов. — Причем инициаторами выступили не медицинские работники, а спасатели, которые пришли к медработникам и спросили: «Что делать в случае, когда мы приезжаем на место происшествия и наших ресурсов не хватает, чтобы одномоментно оказать всем первую помощь?»

Так был разработан сортировочный алгоритм, аббревиатура которого расшифровывается как simple triage and rapid treatment (это означает «простая сортировка и быстрое лечение»). Он с успехом применяется во многих странах мира.

Однако команда подчеркивает, что она не просто взяла START и перенесла его на Android. Скорее, популярный алгоритм послужил базой, на которую опирались создатели белорусской программы при разработке и практической реализации своей оригинальной идеи.

— Мы хотим заложить в свое программное обеспечение именно модифицированный вариант сортировочного алгоритма для сортировки взрослых, а также специально предложенный вариант для детей, — рассказывают разработчики.

Как это работает



Слева направо: Иван Каршакевич и Бажена Курзова

Как уже было отмечено ранее, в планах коллектива авторов — создать систему управления медицинскими последствиями ЧС.

— В дальнейшем мы планируем, что это будет действительно законченный продукт, — поясняет Юрий Соколов. — Он будет включать три этапа: первый — это мобильный телефон, второй — автоматизированное рабочее место в оперативном отделе станции СМП, и третий уровень — уровень приемного отделения.

Программой, по словам команды, может воспользоваться не только медработник, но и волонтер Красного Креста, спасатель или милиционер.

— Пользователь входит в приложение. Есть уровни доступа «медицинский работник» и «средний медицинский работник», допустим, фельдшер или врач. Это важно, потому что в зависимости от уровня медицинского образования каждый последующий, кто работает с пациентом, может отменить предыдущее сортировочное решение, — объясняет руководитель проекта.

— Возьмем классический пример, допустим, ДТП с несколькими пострадавшими. Задача сотрудника с установленным приложением «Колибри» — своевременно оказать помощь. Она обеспечивается быстрой и точной передачей информации.

Проведение сортировки раненых и пораженных при ЧС преследует две основные цели — определение нуждаемости в оказании медицинской помощи и ее очередности, а также нуждаемость в медицинской эвакуации в учреждение здравоохранения и ее приоритет. Поэтому, как объясняет Юрий Соколов, пораженных на месте происшествия делят на несколько категорий.





— Первая — это категория, которая обозначается зеленым цветом. Это люди, которые получили минимальные травмы. Затем идет экстренная категория, которая обозначается красным цветом. Подразумевается, что судьба этих людей здесь и сейчас зависит от своевременности оказания экстренной медицинской помощи.

Следующая категория — это неотложная помощь. Это категория пациентов, которая обозначается желтым цветом. Такие люди тоже требуют экстренной неотложной медицинской помощи на месте происшествия и госпитализации.

По словам специалистов, приложение относит пациента к той или иной категории путем определенных манипуляций всего за 30 секунд. Также команда думает о введении дополнительного кода, чтобы переданная специалистам информация максимально упрощалась.

Кроме того, софт для медиков будет подсказывать им в сложной ситуации, например, какие препараты нужно вводить при том или ином диагнозе, но не принимать за них решение.

— Хотим добавить отдельный медицинский модуль, основанный на протоколах оказания скорой медицинской помощи взрослому и детскому населению Беларуси. Это позволит исключить возможность ошибки, — добавляет Юрий Соколов.