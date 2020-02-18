Три МиГ-29 ВВС Сербии сопроводили самолет Шойгу в небе

Источник материала: IT.Tut.by

Минобороны РФ опубликовало видео почетного сопровождения самолета министра обороны Сергея Шойгу истребителями МиГ-29 ВВС Сербии, пишет ТАСС. Запись появилась в YouTube.

Три самолета сопроводили лайнер главы российского ведомства до Белграда.

Шойгу прибыл в Сербию 17 февраля на встречу со своим коллегой Александром Вулиным. Министр обороны заложил камень в основание Вечного огня перед мемориалом бойцов Второй мировой войны в Парке освободителей Белграда.

По состоянию на 2019 год в ВВС Сербии было 14 истребителей МиГ-29. Шесть из них были поставлены Россией , четыре — подарены Беларусью . Были ли среди сопровождавших самолет Шойгу МиГ-29 истребители из «белорусской» партии, неизвестно.