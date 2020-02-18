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Три МиГ-29 ВВС Сербии сопроводили самолет Шойгу в небе
18.02.2020 13:08 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Минобороны РФ опубликовало видео почетного сопровождения самолета министра обороны Сергея Шойгу истребителями МиГ-29 ВВС Сербии,
Три самолета сопроводили лайнер главы российского ведомства до Белграда.
Шойгу прибыл в Сербию 17 февраля на встречу со своим коллегой Александром Вулиным. Министр обороны заложил камень в основание Вечного огня перед мемориалом бойцов Второй мировой войны в Парке освободителей Белграда.
По состоянию на 2019 год в ВВС Сербии было 14 истребителей МиГ-29. Шесть из них были
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Минобороны РФ опубликовало видео почетного сопровождения самолета министра обороны Сергея Шойгу истребителями МиГ-29 ВВС Сербии, пишет ТАСС. Запись появилась...
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