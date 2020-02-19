Три крестных отца чудовища Франкенштейна: как ученые прошлого «помогли» написать книгу

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Наверняка вы читали или смотрели фильм про «чудовище Франкенштейна» — историю о том, как ученый оживил создание, сотворенное из частей мертвых тел. Но не все знают, что у этого самого чудовища было как минимум три «крестных отца», благодаря которым на свет и появился знаменитый готический роман. 42.TUT.BY вспоминает корни этой истории.



Кадр из фильма «Франкенштейн» 1931 года. Источник: «КиноПоиск»

Как известно, чудовище Франкенштейна появилось в воображении английской писательницы Мэри Шелли в 1816 году, также прозванном «год без лета» или же «тысяча восемьсот насмерть замерзший».

Скорее всего, этот роман не появился бы на свет, если бы за год до этого на индонезийском острове Сумбава не произошло извержение вулкана Тамбора. Массивный выброс пепла спровоцировал эффект вулканической зимы в Северном полушарии, который ощущался на протяжении нескольких лет.

Так что неудивительно, что, когда в мае 1816 года Мэри (тогда еще Годвин) вместе со своим любовником Перси Шелли и их сыном отправилась к Женевскому озеру, в гости к Байрону, погода стояла отвратительная. И запертым в доме людям приходилось развлекать себя беседой и сочинением жутких историй.

Во время одного из разговоров речь зашла об экспериментах философа и поэта Эразма Дарвина, деда знаменитого Чарльза Дарвина. Считалось, что он занимался вопросами гальванизации, то есть экспериментами по воздействию электрического тока на мертвую материю. Правда, довольно странным образом: ходили слухи, что он будто бы хранил в пробирке кусок вермишели, пока тот каким-то образом не обрел способности двигаться. Видимо, это очень впечатлило Мэри, так как той же ночью ей приснился сон о «бледном ученом», который воскресил мертвеца, собранного из частей тел.

Дальнейшую историю вы знаете. До сих пор идея искусственно оживленного чудовища используется в массовой культуре. Но кем же были те самые ученые, благодаря которым «чудовище» появилось на свет?

Немецкий алхимик, подаривший имя

В книге румынского историка Раду Флореску «В поисках Франкенштейна» утверждается, что имя своего персонажа Мэри Шелли заимствовала у немецкого замка Франкенштейн, где работал алхимик Иоганн Конрад Диппель.



Башня и руины замка Франкенштейн. Фото: wikimedia.org

Судя по всему, это была незаурядная личность. Диппель родился в замке Франкенштейн и потому иногда называл себя «фон Франкенштейн». Он изучал богословие, философию и алхимию в Гессенском университете, получил степень магистра богословия в 1693 году, публиковал множество богословских работ под названием Christianus Demócritus, но примерно в 1700 году обратился к изучению герметизма и алхимии как к ключу к природе и, можно сказать, сошел с христианского пути (его даже заключали в тюрьму за ересь, где он отбыл семилетний срок).

Результатом его сверхъестественных изысканий стало изобретение так называемого «масла Диппеля» — адской смеси из крови, костей и других частей животных. По мнению алхимика, это должно было стать «эликсиром бессмертия», а заодно и средством изгнания демонов. Иоганн даже пытался выкупить замок за рецепт этого варева, но, к сожалению, безуспешно.

Также ходили слухи (правда, неподтвержденные), якобы он убивал животных и проводил опыты над мертвыми телами, чтобы узнать больше об анатомии живых существ. Кроме того, Диппель совершал такие экстравагантные поступки, как кипячение частей человеческого тела в чане, чтобы создать искусственное существо, и попытки переместить душу из одного тела в другое при помощи воронки, шланга и смазки (позже он описал процедуру перемещения в своем трактате «Недуги и Исцеление Жизни Плоти»). А вот утверждение, что он будто бы едва не разнес башню замка во время опытов со взрывчатыми веществами, скорее всего, является мифом.

Вдобавок ко всему Диппель распускал слухи, будто продал душу дьяволу — видимо, для упрочения своей мрачной репутации.

Несмотря на опыты по поиску вечной жизни, смерть все же настигла алхимика в 60 лет — его обнаружили в лаборатории то ли умершим от инсульта, то ли задохнувшимся, хотя некоторые современники подозревали отравление. Иронично, что за год до своей смерти алхимик написал брошюру, в которой утверждал, будто обнаружил эликсир, который будет поддерживать его жизнь до 135 лет.

Ученый, открывший гальванизирование

Другой «крестный отец» Франкенштейна — это Луиджи Гальвани, итальянский ученый, живший в XVIII веке.

Уже в конце этого столетия благодаря опытам английского анатома Джона Уолша стало известно, что удар ската имеет «электрическую природу». А шотландский хирург и анатом Джон Хантер точно описал электрический орган этого создания. Исследования обоих ученых были опубликованы в 1773 году. Так что когда в 1786 году Гальвани начал свои опыты с «животным электричеством», он опирался на знания предшественников.



Лаборатория, в которой Гальвани проводил свои опыты. Фото: wikimedia.org

В 1791 году в «Трактате о силах электричества при мышечном движении» Гальвани описал свое самое знаменитое открытие — то, что Мэри Шелли и называла «гальванизмом».

Вот как Гальвани рассказывал про это сам: «Я разрезал и препарировал лягушку <…> и, имея в виду совершенно другое, поместил ее на стол, на котором находилась электрическая машина <…>, при полном разобщении от кондуктора последней и на довольно большом расстоянии от него. Когда один из моих помощников острием скальпеля случайно очень легко коснулся внутренних бедренных нервов этой лягушки, то немедленно все мышцы конечностей начали так сокращаться, что казались впавшими в сильнейшие тонические судороги. Другой же из них, который помогал нам в опытах по электричеству, заметил, как ему казалось, что это удается тогда, когда из кондуктора машины извлекается искра <…>. Удивленный новым явлением, он тотчас же обратил на него мое внимание, хотя я замышлял совсем другое и был поглощен своими мыслями. Тогда я зажегся невероятным усердием и страстным желанием исследовать это явление и вынести на свет то, что было в нем скрытого».

Таким образом, случайность и неуклюжий ассистент помогли обнаружить, что ток способен как бы «оживлять» мертвые мышцы. Именно этот процесс позже стал применять на практике племянник самого Луиджи — Джованни Альдини, третий «родитель» чудовища Франкенштейна.

Последователь ученого, изобретший «гальванические пляски»

В 1803 году в Лондоне казнили некоего Джорджа Форстера: его признали виновным в убийстве жены и ребенка. История довольно темная. Судя по показаниям свидетелей, Джордж провел весь день с женой и одним из своих троих детей в таверне, где довольно много выпил, потом поругался с супругой и пошел к другу. По пути заглянул в еще одну таверну, передумал идти к приятелю и направился домой.

Далее показания расходятся: сам Форстер говорит, что дома все было в порядке, а пять других свидетелей — что глава семейства утопил жену и ребенка в канале. Как бы там ни было, Джорджа повесили.

Так бы это событие и забыли, если б не племянник Луиджи Гальвани, итальянский ученый Джованни Альдини, который в то время практиковал так называемые гальванические пляски — пропускал ток через мертвые человеческие тела, обычно через отрубленные головы казненных преступников.

Фото: wikimedia.org

18 января 1803 года он провел свое самое выдающееся представление с купленным телом умерщвленного Форстера. Альдини подсоединил полюса 120-вольтного аккумулятора к телу казненного и демонстрировал изумленной публике, как при прикосновении проводов начинали дергаться мышцы челюсти, лицо убитого корчилось в гримасе боли, и он словно бы приоткрывал левый глаз. Газета London Times писала : «Несведущей части публики могло показаться, что несчастный вот-вот оживет».

Один из свидетелей этого шоу позже рассказывал, что «один из ассистентов лишился от ужаса чувств и на протяжении нескольких дней страдал настоящим умственным расстройством». Правда, непонятно, откуда он это узнал.

Другой же зритель, некий мистер Пасс, член Ассоциации хирургов, так распереживался, что пришел домой после этих «гальванических плясок» и умер. Скорее всего, от сердечного приступа.

Видимо, это все и послужило пищей для воображения юной Мэри Шелли. Накопленный ею подсознательный опыт позже вылился в жуткий сон девушки, а затем и в книгу «Франкенштейн, или Современный Прометей».