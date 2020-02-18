Ученые установили, что раннее воздействие бытовой химии может привести к астме и одышке у детей

Источник материала: IT.Tut.by

Согласно новым исследованиям CMAJ (Canadian Medical Association Journal), раннее воздействие на детей чистящих средств в быту связано с развитием астмы и одышки у ребенка к трем годам. Об этом сообщается на агрегаторе новостей науки EurekAlert!



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«Большинство доказательств, связывающих астму с использованием чистящих средств, поступают от взрослых, — рассказывает профессор Тим Такаро (Tim Takaro), ведущий исследователь в этой работе и врач-клиницист Университета им. Саймона Фрейзера. — В нашем исследовании рассматривались младенцы, которые обычно проводят 80−90% своего времени в помещении и особенно уязвимы к воздействию химических веществ через легкие и кожу из-за более высокой частоты их дыхания и регулярного контакта с домашними поверхностями».

Исследователи изучили данные из анкет, заполненных родителями 2022 детей в рамках канадского проекта CHILD. Большая часть младенцев проживает в городских центрах, 65% были белыми, 76% не подвергались воздействию табачного дыма в возрасте до 3−4 месяцев, и 65% не имели родственников с астмой.

Отмечается, что дети контактировали тем или иным образом с чистящими веществами с рождения до 3−4 месяцев. Затем их обследовали в возрасте трех лет, чтобы определить, наблюдалась ли у них астма, одышка или атопия (аллергическая сенсибилизация, которая вызывает аллергическую реакцию).

В итоге исследовали пришли к выводу, что, скорее всего, между ранним воздействием чистящих средств и риском развития астмы и одышки действительно есть некоторая связь, но не с атопией.

Самыми распространенными моющими средствами были: средство для мытья посуды, моющее средство для посудомоечной машины, моющие средства для поверхностей, стеклоочистители и хозяйственное мыло. Ароматизированные и распыляемые чистящие средства также были связаны с наиболее высоким риском респираторных заболеваний.

Исследователи предполагают, что химические вещества в чистящих средствах могут повредить дыхательные пути, вызывая воспалительные процессы иммунной системы, что приводит к астме и одышке. Модуляция микробиома ребенка также может играть свою роль.

Чтение этикеток на чистящих средствах и выбор тех, которые не распыляются или не содержат летучих органических соединений, поможет свести к минимуму воздействие на ребенка и при этом позволит получить чистый дом без плесени и аллергенов.