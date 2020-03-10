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В апреле рядом с Землей пролетит астероид «размером с гору»
10.03.2020 14:16 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Огромный астероид «размером с гору» пролетит рядом с Землей 29 апреля. Об этом
Предполагается, что астероид 1998 OR2 имеет 4,1 км в поперечнике, что сопоставимо, например, с некоторыми горными вершинами Алтая. К счастью, он пройдет на безопасном расстоянии примерно в шесть миллионов километров.
Но, тем не менее, объект считается потенциально опасным, так как Центр изучения околоземных объектов NASA классифицирует таким образом все, что находится на расстоянии в 7,4 миллиона километров от Земли. Однако это не значит, что астероид представляет реальную опасность для человечества.
Интересно, что 1998 OR2 может стать самым большим астероидом, который пролетит мимо нашей планеты в 2020 году. Так что даже астрономы-любители смогут разглядеть его на ночном небе.
Также вы сможете наблюдать астероид во время
В следующий раз астроиды пролетят достаточно близко для наблюдений в 2024, 2027 и 2029 годах.
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Огромный астероид «размером с гору» пролетит рядом с Землей 29 апреля. Об этом сообщает CNET.
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