В апреле рядом с Землей пролетит астероид «размером с гору»

Источник материала: IT.Tut.by

Огромный астероид «размером с гору» пролетит рядом с Землей 29 апреля. Об этом сообщает CNET.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

Предполагается, что астероид 1998 OR2 имеет 4,1 км в поперечнике, что сопоставимо, например, с некоторыми горными вершинами Алтая. К счастью, он пройдет на безопасном расстоянии примерно в шесть миллионов километров.

Но, тем не менее, объект считается потенциально опасным, так как Центр изучения околоземных объектов NASA классифицирует таким образом все, что находится на расстоянии в 7,4 миллиона километров от Земли. Однако это не значит, что астероид представляет реальную опасность для человечества.

Интересно, что 1998 OR2 может стать самым большим астероидом, который пролетит мимо нашей планеты в 2020 году. Так что даже астрономы-любители смогут разглядеть его на ночном небе.

Также вы сможете наблюдать астероид во время прямой трансляции , которая начнется 28 апреля.

В следующий раз астроиды пролетят достаточно близко для наблюдений в 2024, 2027 и 2029 годах.