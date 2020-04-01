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В Сети рассказали, когда Xiaomi выпустит новые Mi Band 5

01.04.2020 17:28 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Издание Gizmochina рассказало, когда Xiaomi планирует представить новый фитнес-браслет Mi Band 5.

В Сети рассказали, когда Xiaomi выпустит новые Mi Band 5
На фото Mi Band 4

3 апреля производитель проведет большую презентацию, в ходе который представит аж 22 устройства. Ресурс утверждает, что среди них окажется и Mi Band 5.

Известны и примерные технические характеристики устройства. Фитнес-браслет получит дисплей на 1,2 дюйма, а также встроенный NFC-чип не только в китайской, но и международной модификации. Благодаря последнему к трекеру получится подключить платежную систему Google Play. Кроме того, фитнес-трекер обещают сделать чуть легче предыдущей модели.

По неподтвержденной информации, в Китае гаджет будет продаваться за 25,5 долларов.

Ниже — цены других популярных у нас фитнес-браслетов:

 
 
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Издание Gizmochina рассказало, когда Xiaomi планирует представить новый фитнес-браслет Mi Band 5.
 
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