Apple выпустила новый MacBook Pro на 13 дюймов. Сколько он стоит

Источник материала: IT.Tut.by

Apple на официальном сайте представила обновленный MacBook Pro с экраном на 13 дюймов. Рассказываем, в чем особенности лэптопа и сколько он стоит.





Как и в предыдущих MacBook Pro 16 и MacBook Air, новая 13-дюймовая версия получила клавиатуру Magic Keyboard. Минимальный объем SSD-дисков возрос вдвое (от 256 ГБ до 4 ТБ), а процессорами выступают 4-ядерные чипы от компании Intel восьмого и десятого поколений.

В компании заявляют, что графическая производительность в сравнении с ноутбуками прошлого поколения стала выше до 80%. А если сравнивать новинку с MacBook Pro 13 дюймов, оснащенными 2‑ядерными процессорами, рост производительности составляет до 2,8 раза. Все это «облегчает монтаж видео 4K, ускоряет рендеринг и делает отображение графики в играх более плавным».





Кроме того, благодаря новому графическому процессору к компьютеру можно подключать монитор Pro Display XDR для вывода изображения с разрешением 6K. А еще на некоторые модели по умолчанию устанавливается 16 ГБ оперативной памяти. Максимальный объем — 32 ГБ.

Цена минимальной конфигурации лэптопа в соседней России (Intel Core i5 8-го поколения, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ на SSD-диске) — 119 990 российских рублей, или 1650 долларов. «Средняя» версия на Core i5 10-го поколения и 512 ГБ памяти оценивается в 173 990 российских рублей (2390 долларов), старшая модель на 1 ТБ — в 193 990 российских рублей (2666 долларов).

Ниже — цены других ноутбуков Apple: