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А1 протестировал «чистый» 5G в Минске. Вот каких скоростей вышло достичь

25.05.2020 15:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

А1 в партнерстве с ZTE в тестовом режиме запустила сеть 5G SA (Stand Alone) в Минске. Это — первая в Беларуси полноценная 5G-сеть, построенная на основе автономной архитектуры, заявляют в компании.

А1 протестировал «чистый» 5G в Минске. Вот каких скоростей вышло достичь
Фото: пресс-служба А1

Первыми локациями, где 5G-сеть А1 доступна в тестовом режиме, стали Октябрьская площадь (связь появилась в головном офисе компании и на прилегающей территории возле Дворца Республики) и индустриальный парк «Великий камень». Позже количество тестовых зон увеличат: они появятся на территории «Минск-Арены», а также в качестве передвижной базовой станции возле столичного «Дворца Спорта».

«Тестовая 5G-сеть А1 создана на базе автономной архитектуры — SA. В отличие от сетей с неавтономной архитектурой (NSA, Non-Stand Alone), „чистые“ 5G-сети развертываются без привязки к инфраструктуре сетей 4G/LTE. Такой подход требует более значительных временных и финансовых затрат на начальном этапе, но позволяет сразу обеспечить абонентов полноценной 5G-связью с поддержкой всех ключевых преимуществ данного стандарта — в частности, сверхвысокоскоростной передачей данных с минимальной задержкой», — говорят представители А1.

А1 протестировал «чистый» 5G в Минске. Вот каких скоростей вышло достичь
Фото: пресс-служба А1

Для запуска 5G SA используется диапазон 3,5 ГГц. Тест показал «более чем 10-кратное увеличение емкости сети и скорости передачи данных по сравнению с действующими 3G/4G-сетями оператора». Скорость «разогнали» до 1,1 Гбит/c. В частности, скорость загрузки данных в среднем составила 300 Мбит/с, выгрузки — 150 Мбит/c. Пинг варьируется в пределах 10−15 миллисекунд.

 
Теги: Минск
 
 
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А1 в партнерстве с ZTE в тестовом режиме запустила сеть 5G SA (Stand Alone) в Минске. Это — первая в Беларуси полноценная 5G-сеть, построенная на основе автономной...
 
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