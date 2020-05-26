Xiaomi Redmi 10X и Redmi 10X Pro представлены официально. Цены - от 205 евро

Источник материала: IT.Tut.by

Xiaomi представила два новых смартфона — Redmi 10X и Redmi 10X Pro. Об этом пишет BGR .





Оба смартфона работают на процессоре (SoC) от MediaTek — Dimensity 820. Он включает четыре ядра ARM Cortex-A76 (до 2,6 ГГц) и четыре ядра ARM Cortex-A55 (до 2,0 ГГц), графический ускоритель ARM Mali G57, а также модем 5G NR. Но в продаже могут появиться версии и без поддержки 5G-сетей.

Диагонали дисплеев обоих аппаратов равняются 6,57 дюйма, матрица — AMOLED, разрешение — Full HD+, частота развертки — 60 Гц. Пиковая яркость — 800 нит, заявлен 98% охват цветового пространства NTSC. Объем аккумулятора — 4520 мАч, в активе также модуль Wi-Fi 6. Не отказались и от 3,5-мм разъема для наушников, кого-то порадует и наличие NFC в Pro-версии.





Основная камера Redmi 10X состоит из фотомодулей на 48 Мп, 8 Мп (ультраширокоугольная) и 2 Мп. Фронтальный датчик — на 16 Мп. Redmi 10X Pro оснащается камерой с такими характеристиками: 48 Мп + 8 Мп («ширик») + 8 Мп (телефото) + 5 Мп (макро). Фронтальная камера — 20 Мп. Кроме того, обычный Redmi 10X поддерживает 22,5-ваттную зарядку, а Pro-версия — 33-ваттную.

Цены аппаратов такие:

Redmi 10X 6/64 ГБ — 205 евро;

Redmi 10X 6/128 ГБ — 230 евро;

Redmi 10X 8/128 ГБ — 270 евро;

Redmi 10X 8/256 ГБ — 310 евро;

Redmi 10X Pro 8/128 ГБ — 295 евро;

Redmi 10X Pro 8/256 ГБ — 330 евро.





Доступные цвета корпуса: зеленый, лиловый и золотой. О планах по выводу смартфонов в международную продажу пока не говорится. Но, скорее всего, за пределами Китая гаджеты будут называться иначе.

Ниже — цены других популярных смартфонов Xiaomi: