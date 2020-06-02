ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Применение бетонобойной штурмовой бомбы показали на видео

02.06.2020 15:42 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

В соцсетях появилось эффектное видео с учений новейшего российского истребителя-бомбардировщика Су-34. На кадрах с самолета сбрасывают корректируемую бетонобойную авиабомбу БетАБ-500 ШП. Об этом пишет «Российская газета».

В начале ролика бомба БетАБ-500 ШП (в подписи к видео она ошибочно названа БетАБ-250, но это не так) свободно падает вниз, затем у боеприпаса раскрывается парашют и включается реактивный ускоритель, после чего она падает на цель.

В отличие от обычной бетонобойной БетАБ-500, новая версия позволяет точно наводиться на поражаемые объекты — парашют обеспечивает торможение, а твердотопливный реактивный двигатель — разгон на финальной части траектории. В результате точность поражения сильно увеличивается, и, кроме того, бомбу можно сбрасывать с предельно малых высот.

Правда, за повышенную точность приходится платить сниженной массой и мощностью — боеприпас способен пробить железобетонную стену толщиной до 0,55 метра, тогда как обычная тяжелая БетАБ-500 пробивает до метра. Такие бомбы активно использовались для поражения укрытий в горах Афганистана и Сирии.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В соцсетях появилось эффектное видео с учений новейшего российского истребителя-бомбардировщика Су-34. На кадрах с самолета сбрасывают корректируемую...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Ученые: массовое вымирание животных на Земле ускоряется
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Hi-Tech

Свежие газеты

01.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
02.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Hi-Tech)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика