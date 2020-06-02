Применение бетонобойной штурмовой бомбы показали на видео

Источник материала: IT.Tut.by

В соцсетях появилось эффектное видео с учений новейшего российского истребителя-бомбардировщика Су-34. На кадрах с самолета сбрасывают корректируемую бетонобойную авиабомбу БетАБ-500 ШП. Об этом пишет «Российская газета».

В начале ролика бомба БетАБ-500 ШП (в подписи к видео она ошибочно названа БетАБ-250, но это не так) свободно падает вниз, затем у боеприпаса раскрывается парашют и включается реактивный ускоритель, после чего она падает на цель.

В отличие от обычной бетонобойной БетАБ-500, новая версия позволяет точно наводиться на поражаемые объекты — парашют обеспечивает торможение, а твердотопливный реактивный двигатель — разгон на финальной части траектории. В результате точность поражения сильно увеличивается, и, кроме того, бомбу можно сбрасывать с предельно малых высот.

Правда, за повышенную точность приходится платить сниженной массой и мощностью — боеприпас способен пробить железобетонную стену толщиной до 0,55 метра, тогда как обычная тяжелая БетАБ-500 пробивает до метра. Такие бомбы активно использовались для поражения укрытий в горах Афганистана и Сирии.