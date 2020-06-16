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Американские власти впервые одобрили видеоигру в качестве лекарства
16.06.2020 14:14 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США впервые одобрила видеоигру в качестве лечебного средства. Об этом
Речь идет об
Игра предназначена для детей с ADHD в возрасте от 8 до 12 лет. Чтобы выяснить эффективность EndeavorRX, в FDA провели исследование, в котором участвовали больше 600 детей.
Выяснилось, что у трети испытуемых действительно пропали симптомы расстройства после того, как они играли в аркаду на протяжении четырех недель, пять дней в неделю, по 25 минут ежедневно.
Побочными эффектами от игры были головная боль и фрустрация, что, как отмечает Verge, менее серьезно, чем побочные эффекты от традиционных лекарств, которые прописывают при ADHD.
Тем не менее врачи не советуют использовать игру в качестве единственного средства для лечения расстройства. Кроме того, в исследовании уточняются, что медиков, занимавшихся исследованием, нанял непосредственно разработчик аркады — компания Akili Interactive.
EndeavorRX, возможно, первая игра, которую рекомендовали в качестве лекарства, но до этого FDA уже
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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США впервые одобрила видеоигру в качестве лечебного средства. Об этом пишет...
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