Американские власти впервые одобрили видеоигру в качестве лекарства

Источник материала: IT.Tut.by

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США впервые одобрила видеоигру в качестве лечебного средства. Об этом пишет RTVi со ссылкой на Verge .



Изображение: Akili Interactive

Речь идет об аркаде EndeavorRX для iPhone и iPad, которую в FDA советую назначать детям с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (ADHD).

Игра предназначена для детей с ADHD в возрасте от 8 до 12 лет. Чтобы выяснить эффективность EndeavorRX, в FDA провели исследование, в котором участвовали больше 600 детей.

Выяснилось, что у трети испытуемых действительно пропали симптомы расстройства после того, как они играли в аркаду на протяжении четырех недель, пять дней в неделю, по 25 минут ежедневно.

Побочными эффектами от игры были головная боль и фрустрация, что, как отмечает Verge, менее серьезно, чем побочные эффекты от традиционных лекарств, которые прописывают при ADHD.

Тем не менее врачи не советуют использовать игру в качестве единственного средства для лечения расстройства. Кроме того, в исследовании уточняются, что медиков, занимавшихся исследованием, нанял непосредственно разработчик аркады — компания Akili Interactive.

EndeavorRX, возможно, первая игра, которую рекомендовали в качестве лекарства, но до этого FDA уже одобрила мобильное приложение reSEt, которое используют для профилактики алкоголизма и наркомании. Также «зеленый свет» от ведомства получила цифровая платформу Sleep.io, которая помогает улучшить качество сна.